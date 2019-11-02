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200 kilometre hıza ulaşmak için pedal çevirecek

Türkiye’de bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak için yıllardır çeşitli çalışmalar yürüten 53 yaşındaki eski milli sporcu Atilla Atay, özel üretim bisikletiyle 200 kilometre hıza ulaşmak için rekor denemesi yapacak. Atay, bu ay yapacağı...

GENEL 02.11.2019, 09:21
Türkiye’de bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak için yıllardır çeşitli çalışmalar yürüten 53 yaşındaki eski milli sporcu Atilla Atay, özel üretim bisikletiyle 200 kilometre hıza ulaşmak için rekor denemesi yapacak. Atay, bu ay yapacağı rekor denemesinde araç çekmesi olmadan tamamen insan gücüyle hareket edecek.


 

Hobi olarak başladığı bisiklete 37 yılını veren Atilla Atay, 13 yaşında milli sporcu oldu. 1995 yılından itibaren bisiklet kültürünü tanıtmak amacıyla Bisiklet Kültürünü Geliştirme Spor Kulübü Derneği bünyesinde çalışmalar yapan Atay, o yıllardan itibaren Türkiye’nin çeşitli yerlerinde sosyal sorumluluk projeleriyle bisikleti harmanlayıp şehir şehir gezerek farkındalık turları düzenledi.

Yıllarca yüzlerce kişiye bisiklet kültürünü anlatan ve öğreten Atay, ilk defa kendisi için bir proje hayata geçirdiğini söyledi. Bisikletle hız rekoru denemelerine başlayan Atay, bu yıl kasım ayının son haftalarında araç çekmesi olmadan tamamen insan gücüyle hareket ederek 200 kilometre hız denemesi yapacak.


 

“SPORDAKİ REKABETE TÜRKİYE DE DAHİL OLSUN”


 

Her pazar günü bisiklet turları düzenleyen Atay, bisiklet kullanmanın ciddi bir iş olduğunun altını çizdi.


 

Sarıkamış, Mardin, Diyarbakır, Van gibi Türkiye’nin daha birçok iline İstanbul’dan başlayan bisiklet turları düzenlediğini söyleyen Atay, “Her etapta insanlara bisiklet kültürünün ne denli önemli olduğunu, doğaya ve insanlığa ne kadar faydalı olduğunu anlatıyoruz. Bisiklet sadece çocukların karne hediyesi değil. Bisiklet ciddi bir iş. Ulaşım aracı, doğaya katkı veren hatta Sağlık Bakanlığı ve aile bütçesine de katkısı olan bir şey. Ben de bunu anlatmak adına algı yaratacak sıra dışı bir organizasyon yapmak istedim. Farkındalık anlamında ilk defa kendim için proje yaptım. Bunu da bir Hollandalı bisikletçi yapmıştı. Ben de ondan esinlendim. Spordaki rekabet ortamına Türkiye de dahil olsun istedim” dedi.


 

SAKIN DENEMEYİN!


 

Atilla Atay, projesi hakkında şöyle konuştu:


 

“Bu sene kasım ayının son haftalarında Antalya’da 200 kilometre maksimum hız rekorunu deneyeceğim. Yaklaşık 4,5-5 kilometrelik düz bir alanda, ulaşılabilen maksimum sürate ulaşmaya çalışıyoruz. Dünyada bununla uğraşan 8-10 bisikletçi var. Bu da ileri seviye tecrübe ve güç gerektiren, tedbirleri almadığınız sürece de riskli bir iş. Sakın denemeyin ve sadece izlemekle kalın. Yaklaşık 7-8 seneden beri uğraşmış olduğum ekstrem bir projedir. Doğru mesajlar verdiğimi düşünüyorum.”


 

FARKI: TAMAMIYLA İNSAN GÜCÜ İLE OLMASI


 

Guiness Rekorlar Kitabına giren rekorların da var olduğunu belirten Atay, kendi projesini diğerlerinden ayıran özelliğin tamamıyla insan gücüne bağlı olmasından kaynaklandığını söyledi.


 

Atay, “Dünyada rekorumuzu yapan kişiler daha farklı klasmanlarda. Biz, rüzgar kuvveti sebebiyle bir aracın arkasında, rüzgar kırarak yapıyoruz. Dünyadaki örneklerinde araba çekmeli veya dik bir yokuştan aşağı inerek yapılıyor. Dişli sistemi çok sert olduğu için bisikleti yerinden kaldırmak normalde mümkün değil. Bu yüzden diğerlerinde 140-150 kilometre hıza kadar bir halat sistemiyle çekilir ve halat sistemi ayrıldıktan sonra pedal çevirmeye başlarlar. Ben işi zorlaştırmak adına biraz daha farklı bir disiplin açtım. Araç çekmesi olmadan tamamıyla insan gücüyle hareket edeceğim. Sadece bir arabanın arkasından araçla birlikte kalkıp maksimum sürate ulaşacağım. Bunun için de 7-8 senedir çalışıyorum” diye konuştu.


 

19 KİLOLUK ÖZEL TASARIM BİSİKLET


 

Hız rekoru denemesinde kullandığı bisikletin tasarımının kendisine ait olduğunu belirten Atay, “Bisikletimi bir yarış bisikletiyle ya da şehir bisikletiyle kıyaslayacak olursak normal bisikletten 60 santim daha uzun ve biraz daha ağır bir bisiklet. Yarış bisikletleri genellikle 7-8 kilo, şehir bisikletleri ise 12 kilo civarındadır. Benim hız rekorunda kullandığım bisiklet 19 kilo civarında ve normalden biraz daha uzun. Öndeki çark bir tane değil 2 tane. Tasarımı da tamamıyla bana ait. Deneme ve yanılma yoluyla yaptık. Prototiplerden sonra son haline ulaştık” ifadelerini kullandı.


 

Gerçekleştirmeyi planladığı hız rekoru denemesi için antrenmanlarına devam eden Atay, “İnsanlara şunu tavsiye ediyorum. Bisiklet kültürü sadece bir spor değil. Doğaya ve insanlığa katkıdır. Gelin bu projeye dahil olun. Bisiklet kültürünü birlikte geliştirelim” diyerek sözlerini noktaladı.

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