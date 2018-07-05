200 fabrikanın bulunduğu OSB'de itfaiye aracı yok

Ahmet ÜN- Burak EMEK/DİYARBAKIR, () - TÜRKİYE'nin birçok sanayi bölgesi, son dönemde fabrika yangınlarıyla gündeme gelirken, Diyarbakır merkeze 22 kilometre uzaklıkta bulunan ve 200 fabrikanın yer aldığı Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) itfaiye aracı olmamasına sanayiciler tepki gösteriyor.

Diyarbakır OSB'de, son 3 ayda, 3 fabrikada meydana gelen yangın sonucu 1 fabrika küle dönerken, 2 fabrikada ise hasar oluştu. OSB'deki mobilya fabrikasında görevli iş güvenliği uzmanı Ali Uçak, geçen pazartesi günü yangın çıkan fabrikalarına itfaiyenin, yarım saat sonra ulaştığını belirterek, "Fabrikamızda çıkan yangına itfaiyenin ulaşması, yarım saati buldu. Yangına 1- 2 dakikada müdahale edebilirsiniz; ama tamamıyla söndüremezsiniz. Yangının kontrol altına alınması için itfaiyenin olması gerekiyor. Burada bir itfaiye aracının olması için OSB yönetimi ve belediyelere başvuruda bulunacağız" dedi.

'FABRİKALARDAKİ YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİ SÜREKLİ KONTROL EDİLMELİ'

Yangınların, genellikle bölgenin hava şartlarına bağlı nedenlerle çıktığını dile getiren Uçak, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklar çok yüksek. Sıcak havanın dışında birtakım tedbirlerin yetersiz olmasından dolayı yangına ya ilk müdahale yapılamıyor. Fabrikalardaki yangın söndürme tüplerinin mutlaka dolu olması gerekiyor. Bunları sürekli kontrol etmek gerekiyor. Bunun dışında, bulunduğunuz bölgede yangın söndürme ekibinizin olması lazım. İtfaiyenin size yakın ya da ulaşabilecek mesafede olması gerekiyor ki yangına zamanında müdahale edilip, büyük tahribata yol açılmaması için" diye konuştu.

'İTFAİYENİN OLMAMASI NEDENİYLE SIKINTI YAŞIYORUZ'

Diyarbakır OSB'de itfaiyenin olmamasının, büyük sorunlara yol açtığını kaydeden iş güvenliği uzmanı Uçak, şunları söyledi:

"Burada itfaiyenin olmamasından dolayı büyük sıkıntılar yaşadık. Pazartesi günü fabrikamızda bir yangın meydana geldi. İtfaiye yangına yarım saat sonra ulaşabildi. Organize Sanayi Bölgesi'nde itfaiye ekibi olmamasından ötürü şehir merkezinden buraya ulaşması, yarım saati buldu. Yangına 1- 2 dakikada müdahale edebilirsiniz; ama tamamıyla söndürmenin gerçekleşmesi için itfaiyenin size hızlı bir şekilde ulaşması gerekiyor. İtfaiyenin olmamasından dolayı büyük sıkıntılar yaşadık."

İtfaiye aracının temin edilmesi için OSB yönetimi ile belediyelere başvuracaklarını dile getiren Uçak, "Burası sadece Diyarbakır için değil, tüm Türkiye için de bir üretim alanıdır. Burada milyonlarca liralık yatırımlar yapılmış. İtfaiye aracının olması için başvurularımızı yapacağız" dedi.



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