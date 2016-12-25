20 yıllık şoförlerini ödürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

Ali AKSOYER-Ozan URAL/İSTANBUL, () - BEYKOZ'da bir yalıda 20 yıllık aile şoförleri Nihat Bulca (50)'yı bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen işadamı Sabri Yürür'ün oğlu Burhanettin Tarkan Yürür gözaltına alındı.

Olay, Beykoz Göksu Mahallesi'ndeki yalıda dün saat 11.00'de meydana geldi. Alınan bilgiye göre, işadamı Sabri Yürür'ün oğlu Burhanettin Tarkan Yürür, 20 yıl boyunca aile şoförleri olarak çalışan evli ve bir çocuk babası olan Nihat Bulca'yı aralarında geçen tartışma yüzünden, boynundan ve omurgasından olmak üzere 3 bıçak darbesiyle yaraladı. Hemen hastaneye kaldırılan Nihat Bulca, yapılan müdahalelere rağmen bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

"GÜNCEL KONULAR TARTIŞMAYI BÜYÜTTÜ"

Nihat Bulca'nın cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan almaya gelen kayınbiraderi Mehmet Arı, işadamı Sabri Yürür'ün oğlu Burhanettin Tarkan Yürür ile şoför Nihat Bulca'nın arasında güncel, siyasi ve Suriye gündeminin tartışıldığını iddia etti. Arı, kavganın bu yüzden büyüdüğünü, bıçaklanma olayının bu nedenle gerçekleştiğini iddia etti. Tanık olarak polise ifade veren işadamının bir çalışanının da, benzer şekilde bilgi verdiği öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlatarak şüpheli Burhanettin Tarkan Yürür'ün kaldığı eve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Burhanettin Tarkan Yürür, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

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