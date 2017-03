20 yıllık "metris isyanı" davası karara bağlandı…

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,()-235 sanıklı davada karar 103' üncü duruşmada çıktı. 24 sanık için dava görülürken öldükleri için ; 169 sanık için de zaman aşımı nedeniyle haklarında açılan dava düştü. Vedat Ergin 4 kişiyi "canavarca his saikiyle öldürme" suçundan toplam 66 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme 42 sanık hakkında da çeşitli hapis cezalarına hükmetti. Karara tepki gösterip "Böyle adalet olmaz...Rahşan Afından yararlanacak mıyız?" diye bağıran sanıkları mahkeme başkanı Hakan Türkön, "Yararlanacaksınız" diye yanıtladı.

Metris Cezaevi'nde 1997 yılında 5 mahkumun ölmesiyle sonuçlanan isyana ilişkin aralarında Vedat Ergin'in de bulunduğu 235 sanık hakkında açılan dava 20 yıl sonra karara bağlandı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 103. Duruşmayaa başka suçtan tutuklu sanıklar ile başka suçtan tutuklu Vedat Ergin'in de Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı. “20 YIL GEÇMİŞ BİR ŞEY DİYECEK MİSİN? DİYORSUNUZ. HAYIRDIR" Duruşmada tutuksuz sanıkların son sözleri aldı. Mahkeme Başkanı Hakan Türkön “Birşey diyecek misin?" demesi üzerine SEGBİS ile tutuklu bulunduğu cezaevinden duruşmaya bağlanan Vedat Ergin, “Olayın üzerinden 20 yıl geçmiş beni çağırıyorsunuz bir şey diyecek misininiz?' diyorsunuz. Hayırdır! " diye konuştu. Diğer sanıklar da beraatlerini istedi. 169 KİŞİ HAKKINDAKİ DAVA DÜŞTÜ Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, yargılama sürecinde hayatını kaybettiği için 24 kişi hakkındaki davanın düşürülmesine karar verdi. 169 kişi hakkındaki dava ise zamanaşımından düşürülmesine hükmetti. VEDAT ERGİN'E 66 YIL 8 AY HAPİS CEZASI Mahkeme heyeti, Vedat Ergin'i 4 kişiyi "canavarca his saikiyle öldürme" suçundan toplam 66 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. 10 sanık, 3 kişiyi "canavarca his saikiyle öldürme" suçundan 50'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. 14 sanığı ise 2 kişiyi "canavarca his saikiyle öldürme" suçundan 33'er yıl 4'er ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, 17 sanık hakkında da 1 kişiyi "canavarca his saikiyle öldürme" suçundan 16'şar yıl 8'er ay hapis cezasına hükmetti. "BÖYLE ADALET OLMAZ.. BÖYLE HUKUK OLMAZ" DİYE BAĞIRDILAR Karar açıklandıktan sonra sanıklar, “Böyle adalet olmaz", "Böyle hukuk olmaz, lanet olsun" ,"Rahsan Afından yararlanacak mıyız?" diye bağırdılar. Bunun üzerine mahkeme başkanı Hakan Türkön de "Yararlanacaksınız" diye cevap verdi. DAVANIN GEÇMİŞİ Metris Cezaevi'nde 8 Temmuz 1997'de bir tutuklunun öldürülmesi üzerine başlatılan soruşturmada olaya karışan bazı hükümlü ve tutukluların başka ceza infaz kurumlarına sevkine karar verildi. Bu durumu öğrenen sanıklar Vedat Ergin, Ufuk Sessiz, Orhan Kalkuz ve arkadaşları, sevki önlemek için ayaklanma çıkarmayı planladı. Olay günü Vedat Ergin ve arkadaşları, karpuz verme bahanesiyle kapıyı açtırdıkları infaz koruma memurunu tabancayla rehin aldıktan sonra ele geçirdikleri anahtarlarla diğer koğuşların kapılarını açtılar ve isyanı bu şekilde başlattılar. İsyanı başlatanlar kamuoyu nezdinde sempati toplayabilmek için cezaevinde bulunan cinsel suçtan hükümlü ve tutukluları bulup öldürme planı yaptı. Bunun üzerine “Zeytinburnu sapığı" olarak bilinen Muhammet Demir'i öldürdüler. İsyan çıkaranlar daha sonra Sedat Demirez, Şemsettin Demir, Feyzullah Özmen ve Kubilay Biçimciler'i öldürdüler. Olaydan sonra “Cezaevinde silahlı isyan çıkarmak", “silahlı isyana iştirak etmek", “6136 sayılı yasaya muhalefet", “yağma", “kasten yangın çıkarmak", 5 kişiyi canavarca his saikiyle öldürmek" gibi suçlardan 235 kişi hakkında dava açılmıştı.