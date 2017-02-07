20 yıldır kız çocuklarının saçlarını ücretsiz kesiyor

MERSİN'de 37 yıllık kuaför Yıldız Özlütaş Tutal, 20 yıldır düzenli olarak hiç kuaföre gitmeyen kız çocukların saçlarını kesiyor.Kuaför Yıldız Özlütaş Tutal, 20 yıl önce 2 çocuğu ile birlikte gittiği bir köy gezisinden sonra kız çocuklarının 'Yıldız ablası' oldu. Ayda birkaç kez gittiği kent merkezine uzak köylerde özellikle kuaföre gitme imkanı olmayan, saçları bakımsız kız çocukların saçlarını kesen Tutal, gerekli bakımları da yaparak onları mutlu ediyor. Tek başına hayata geçirdiği proje ile bugüne kadar binlerce kız çocuğunun hayatına dokunan Tutal, zaman zaman da huzurevleri ve rehabilitasyon merkezlerine gidip aynı çalışmayı oralarda da yapıyor.Son olarak merkez Akdeniz İlçesi'ne bağlı Adanalıoğlu Mahallesi'ndeki tarım işçilerinin yaşadığı çadırları ziyaret eden Tutal, ailelerden izin alarak kız çocukların saçlarını kesti. 20 yıl önce başlayan serüveni ile bugüne kadar binlerce kız çocuğunun hayatına dokunarak mutlu etmenin keyfini yaşadığını belirten Tutal, "20 yıl önce çocuklarımla köye pikniğe gittiğimde kız çocuklarının saçlarının çok kötü durumda olduğunu gördüm. Anneleri ve babaları, çocuklarının saçlarını rastgele makaslarla kesmişlerdi. O günden bu yana gönüllü olarak kızların saçını ücretsiz kesiyorum. Kızlar mutlu olduğunda ben de çok mutlu oluyorum" dedi.Tutal, ihtiyaç sahibi çocukları mutlu etmek için herkesin yapabileceği bir şeylerin olduğunu da sözlerine ekledi.

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