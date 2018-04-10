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20 yıl önce şehit düşen silah arkadaşlarını unutmadılar

BALIKESİR’in Bandırma ilçesinden vatani görevini yapmak için Şırnak’a giden ve tezkeresine 1 ay kala 11 Mart 1998 tarihinde Bestler Dereler mevkiinde terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan Bandırmalı Şener Köksal, silah arkadaşları...

20 yıl önce şehit düşen silah arkadaşlarını unutmadılar
BALIKESİR’in Bandırma ilçesinden vatani görevini yapmak için Şırnak’a giden ve tezkeresine 1 ay kala 11 Mart 1998 tarihinde Bestler Dereler mevkiinde terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan Bandırmalı Şener Köksal, silah arkadaşları tarafından mezarı başında anıldı. 20 yıl önce Köksal ile aynı çatışmada omuz omuza mücadele veren 15 silah arkadaşı, Bandırma’da şehidin ailesini de ziyaret etti.
Türkiye’nin birçok farklı ilinden gelen ve 20 yıl önce Şener Köksal ile aynı timde görev alan silah arkadaşları, şehidin babası Timur Köksal (74), annesi Huriye Köksal ve ağabeyi Tamer Köksal’ı Bandırma’da ziyaret etti. 20 yıldan bu yana acısının dinmediğini belirten baba Timur Köksal, "Oğlum yaşasaydı, silah arkadaşları gibi bugün 43 yaşlarında olacaktı. Oğlumun 15 silah arkadaşı bizi ziyaret etti. Oğlumu yâd ettik. Bandırma Şehitliği'ne giderek oğlumun mezarı başında hep birlikte dualar okuduk. Oğlumun silah arkadaşları, bu ziyaretle bana dünyaları verdi. 15 arkadaşı geldi ve bir dahaki ölüm yıl dönümünde daha kalabalık gelecekleri sözünü verdiler. Oğlumuzu hiçbir zaman unutmuyoruz. Devletimiz de var olsun. Bandırma’da 3 farklı yere adı verildi. Silah arkadaşlarına oğlumun isminin verildiği yerleri de gösterdim" dedi.
Baba Köksal, "Tek tesellimiz, vatanın bölünmez bütünlüğü ve aradan yıllar geçse de oğlumun silah arkadaşlarının onu ve bizi unutmamış olması" diye konuştu.

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