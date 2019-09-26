20 bin bilet satılmıştı, müzik festivali iptal edildi (2)

İPTAL KARARI MAHKEMEDEN DÖNDÜ

Eskişehir’de Tepebaşı Kaymakamlığı’nın olumsuz görüşü nedeniyle iptal kararı verilen müzik festivali, firma sahiplerinin başvurusu sonucu 1'inci İdare Mahkemesi'nden döndü. Mahkeme iptal kararının yürütmesini durdurdu.

Mola Tesisleri’nde yapılması planlanan ve 28 sanatçının katıldığı müzik festivali, Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz’ın olumsuz görüş belirtmesi nedeniyle iptal edildi. Organizasyon firması iptal kararının ardından Eskişehir 1'inci İdare Mahkemesi’ne başvurarak kararla ilgili ‘yürütmeyi durdurma’ talep etti. Mahkemece yapılan dosya incelemesinin ardından iptal kararı için ‘yürütmeyi durdurma’ kararı alındı.

Organizasyonu yapan Milyonfest’in sahibi Umut Kuzey, festival alanı girişinde yaptığı açıklamada, "Her zamanki gibi mülki amirlere yaptığımız başvuruların, festivalden bir gece önce iptal edildiği açıklandı. Öğrenci kenti Eskişehir için özellikle bizi son derece üzen bir karardı. Kararın üzerine gittik. Devletin koyduğu kurallara uyarak her zaman dikkat ettik. Sonuna kadar mücadelemizi verdik. Bu sabah saat 09.30'da Eskişehir 1’nci İdare Mahkemesi'ne yaptığımız başvuru, az önce sonuçlandı. Yürütmenin durdurulmasına karar verildi. Festivali yapabileceğiz. Yüce Türk adaletine inancımızı bir kat daha artıran bu karardan sonra müjdeyi verdik" dedi.

İptal kararının kaldırılmasının ardından festival alanı girişinde ellerinde çanta ve kamp malzemeleriyle gelenler büyük sevinç yaşadı. Kararın netleştirilmesinin ardından konser için gelenler festival alanına alınmaya başladı. Müzik festivalinin ilk gecesinde Teoman’ın yanı sıra Pentegram, Ceza, Pera, Niyazi Koyuncu, Bashka ve Eskitilmiş Yıldız sahne alacak.



Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, ()



