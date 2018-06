2 yıldır kayıp Yasin'in annesi: Kardeşleri her gün ağlıyor

KONYA'nın Akören ilçesinde, 2 yıl önce 6 yaşındayken evlerinin önünde oyndığı sırada kaybolan Yasin Şahin'in annesi Ümmü Şahin (28), "Oğluma kim ne yaptıysa artık bulunmasını istiyorum. Oğlumun yeri hep boş, çocuklarım, 'kardeşimiz nerede?' diye her gün ağlıyor" dedi.Akören'e bağlı, daha önce köy statüsünde olan Belkuyu Mahallesi'nde oturan Ümmü-Yavuz Şahin (38) çiftinin 5 çocuğundan Yasin, 4 Nisan 2016 tarihinde Belkuyu Anaokulu'ndan döndükten sonra evlerinin önünde oynarken kayboldu. Yasin'in bulunması için aynı gün jandarma, AFAD ve köylüler tarafından çalışma başlatıldı. Evin çevresi, su kuyuları, foseptikler, sarnıçlar, mağaralar arandı, ağaç ve çalılıkların dipleri kontrol edildi. Çalışmalarda askeri helikopter ve AFAD'ın insansız hava aracı da kullanıldı. Mahalle yakınındaki Çarşamba Çayı ve aktığı Apa Gölü girişinde, Mersin'den gelen dalgıç polisler tarafından sonar cihazlarıyla arama yapıldı. 80 kilometrelik alanda yapılan arama çalışmaları, kaymakamlık tarafından 24 gün sonra sonlandırıldı.'816 GÜNDÜR HABER YOK'Oğlunun kaybolmasının üzerinden 816 gün geçtiğini belirten anne Şahin, oğlunun bulunup kardeşlerinin yanına getirilmesini istedi. Şahin, şöyle konuştu:''Ben oğlumun daha çok aranmasını istiyorum. Bulunmasını, kardeşlerinin yanına getirilmesini istiyorum. Dördü yanımda, bir tek oğlum eksik. Bayram gelip geçiyor, yok. Yeri hep boş. Oğluma kim ne yaptıysa, onların bulunmasını istiyorum. Yokluğu kötü. Yokluğunda çocuklarım da biz de kötü etkileniyoruz. Gündüzümüz gece oluyor. Evlat bu, canından bir can. Bizim çocuğumuz o yaşa kadar güçlükle geldi. Oğluma kim ne yaptı, bilen yok. Kardeşleri her gün ağlıyor. Herkesin kardeşi yanında bizimki niye yok diye. Herkes kardeşiyle okulda oynuyor, bizimki niye yok diye ağlıyorlar. Bayram geldi geçti, bizim kardeşimiz niye yok deyip, ağlıyorlar. Ben buna dayanamıyorum, artık olmuyor."ARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLIYORİçişleri Bakanlığı'nın dün yaptığı kayıp çocukların bulunması için 20 personelin görevlendirildiği açıklamasının ardından 4 polis memurunu gelip, aile ile görüşme yaptığı ve arama çalışmalarının yeniden başlayacağı ifade edildi.

