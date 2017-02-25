2 yıldır kayıp gelinlerinin bulunmasını istiyorlar

İZMİR'in Bergama ilçesinde yaşayan Hasan Odabaş, yaklaşık 2 yıl önce aniden ortadan kaybolan, iki çocuk annesi gelinleri 27 yaşındaki Fatma Odabaş'ın bulunması için yardım istedi.Bergama'nın Kozak Yolu Selçuklu Mahallesi'nde oğlu Veysel Odabaş ve iki torunuyla birlikte yaşadıklarını söyleyen Hasan Odabaş, 9 Nisan 2015 tarihinden bu yana gelinleri Fatma Odabaş'tan haber alamadıklarını söyledi. Eşi Sarıgül Odabaş'ın 2 yıldır torunları 4 yaşındaki Nur Odabaş ve 3 yaşındaki Hilal Odabaş'a annelik yaptığını anlatan Hasan Odabaş, "Gelinden 2 yıldır haber alamıyoruz. Oğlum bir esnafın yanında çalışıyor. Çocukların bütün bakımıyla biz ilgileniyoruz. Çok sıkıntı ve üzüntü yaşadık. Oğlumun psikolojisi bozuldu. Polise kayıp ilanı verdik, ancak izine hiçbir yerde rastlanmadı" dedi. Oğlu ve gelini arasında hiçbir sorun olmadığını savunan Odabaş, "Biz o dönem zeytinyağı satışı yapıyorduk. Olayın yaşandığı gün, zeytinyağını ucuza sattıkları için eşim ve gelinim ile tartışmıştık. Bu tip tartışmalar her ailede olur. Aynı günün akşamı çocuk ağlamasıyla uyandık. Gelinin odasında olmadığını gördük. İki yıldır bir daha haber alamadık. Başına bir şey gelmesinden de korkuyoruz" diye konuştu.Torunlarını çok sevdiğini ve kimseye vermek istemediğini dile getiren anne Sarıgül Odabaş ise; "Fatma'nın bir an önce bulunmasını istiyorum. Oğlumla boşansınlar, sonra herkes kendi yoluna gitsin. Biz de töhmet altında kaldık" dedi.FOTOĞRAF