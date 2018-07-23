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2 yılda biriktirdiği 5 bin doları sattığı otomobilde unuttu

ANKARA'da yaşayan balıkçı Murat Temel (29), 2 yılda biriktirdiği 5 bin dolarını, Çorum'da yaşayan memur Mahmut Selçok'a (32) sattığı otomobilde unuttu. Evde bulamadığı parasını aracın arka koltuğunun altına sakladığını hatırlayan...

2 yılda biriktirdiği 5 bin doları sattığı otomobilde unuttu
ANKARA'da yaşayan balıkçı Murat Temel (29), 2 yılda biriktirdiği 5 bin dolarını, Çorum'da yaşayan memur Mahmut Selçok'a (32) sattığı otomobilde unuttu. Evde bulamadığı parasını aracın arka koltuğunun altına sakladığını hatırlayan Temel, durumu Selçok'a anlattı. Murat Temel, satıştan 15 gün sonra Çorum'a gelip parasını teslim aldı.
Çorum'da Tarım Kredi Kooperatifi'nde memur Mahmut Selçok, otomobil almaya karar verdi. İnternetten araştırma yapan Selçok, Ankara'da oturan Murat Temel'in ikinci el otomobilini satışa çıkardığını gördü. 15 gün önce ağabeyi ile Çorum'dan Ankara'ya giden Mahmut Selçok, Temel'den otomobili satın aldı.
Satış işlemlerinin ardından Murat Temel evinde eşiyle otururken, 2 yıldır biriktirip sakladığı 5 bin dolar aklına geldi. Temel ve eşi, evde parayı aradı ancak bulamadı. Günlerce düşünen Murat Temel, parayı, sattığı otomobilin arka koltuğunun altına sakladığını hatırladı. Hemen telefona sarılan Temel, otomobili sattığı Mahmut Selçok'u arayıp durumu anlattı. Temel'in tarif ettiği yerde arama yapan Selçok parayı buldu. Murat Temel, bir yakınıyla dün Çorum'a gelerek, otomobilde unuttuğu parasını Mahmut Selçok'tan aldı.
Büyük bir özveriyle biriktirdiği parasına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten Murat Temel, "5 bin doları binbir zorlukla biriktirmiştim. Parayı daha önce köydeki evimizde saklıyordum. Aklıma gelince eşimle aramaya başladık. Bulamayınca oturup günlerce düşündük. Sonra sattığım otomobilin arka koltuğuna sakladığımı hatırladım. Hemen Mahmut Selçok'u arayıp, durumu anlattım. Sonra da Çorum'a gelip, paramızı aldık. Sağ olsunlar paramı eksiksiz bana teslim ettiler" dedi.
Mahmut Selçok ise ilk defa böyle ilginç bir olay yaşadığını söyleyerek, "İnsanların dişinden tırnağından artırarak yaptığı bir birikim. Miktarını sorup teyitleştikten sonra onları Çorum'a davet ettim. Bize düşen, kendilerine parayı teslim etmekti. Öyle de yaptık" diye konuştu.

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