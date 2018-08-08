2 yaşlıdan altınları ile paralarını alan dolandırıcı yakalandı (2)

TUTUKLANDI
Muğla'da, kendisini polis olarak tanıtıp, iki kişinin altın, para ve dövizlerini alıp, dolandırdığı belirlenerek yakalanan 19 yaşındaki F.N.Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()
TUTUKLANDI Muğla'da, kendisini polis olarak tanıtıp, iki kişinin altın, para ve dövizlerini alıp, dolandırdığı belirlenerek yakalanan 19 yaşındaki F.N.Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()
08 Ağustos 2018 Çarşamba 18:08
TUTUKLANDI
Muğla'da, kendisini polis olarak tanıtıp, iki kişinin altın, para ve dövizlerini alıp, dolandırdığı belirlenerek yakalanan 19 yaşındaki F.N.Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()
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