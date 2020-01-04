2 yaşındaki Zeynep'in feci ölümü, 20. kattan düştü...
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL- ATAŞEHİR'de 2 yaşındaki Zeynep Elemek 22 katlı sitenin 20'inci katındaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. ODASINDA OYUN OYNUYORDU Olay, Atatürk Mahallesinde 22 katlı lüks bir...
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL- ATAŞEHİR'de 2 yaşındaki Zeynep Elemek 22 katlı sitenin 20'inci katındaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.
ODASINDA OYUN OYNUYORDU
Olay, Atatürk Mahallesinde 22 katlı lüks bir sitede meydana geldi. İddialara göre sitenin 20. katındaki dairede anne Aslı Elemek temizlik yaptığı sırada 2 yaşındaki kızı Zeynep Elemek odada oyun oynuyordu. Bu sırada oyun oynayan küçük çocuk henüz bilinmeyen bir nedenle penceresinden aşağı düştü. Bina önündeki yeşillik alana düşen çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri yaralı çocuğu alarak ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Küçük Zeynep için Eyüp Sultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene anne ve babasının yanı sıra çok sayıda akrabası katıldı. Acılı anne, kızının tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Küçük Zeynep'in dedelerinin ve bazı yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Düzenlenen cenaze töreninin ardından küçük kızın cenazesi defnedilmek üzere Eyüp Mezarlığına götürüldü. Çiftin başka çocukları olmadığı ve baba Cem Elemek'in bir temizlik şirketinde müdür olduğu öğrenildi.
(FOTOĞRAF)
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