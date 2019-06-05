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2 yaralı hastaneye kaldırıldı, 'Paşa'ya onlar sahip çıktı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da içinde iki kişi ve bir köpeğin bulunduğu otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, tarlaya uçtu. Yaralanan 2 kişi ile köpek, itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkartıldı. 2 yaralı ambulansla...

2 yaralı hastaneye kaldırıldı, 'Paşa'ya onlar sahip çıktı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da içinde iki kişi ve bir köpeğin bulunduğu otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, tarlaya uçtu. Yaralanan 2 kişi ile köpek, itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkartıldı. 2 yaralı ambulansla hastaneye götürülürken, 'Paşa' adlı köpeğe çevredekiler sahip çıktı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Aksu ilçesi Kundu yolunda meydana geldi. İçinde iki kişi ile Golden cinsi köpeğin bulunduğu 07 AFG 332 plakalı otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle yoldan çıkıp buğday tarlasına uçtu. Takla atan otomobil ters döndü. Kazayı görenler, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alırken, hafif yaralı 2 kişi otomobilden çıkarıldı. Yaralı 2 kişi otomobilde 'Paşa' adlı köpeklerinin de bulunduğunu söylemesi üzerine Golden cinsi köpek de araçtan çıkarıldı. 2 yaralı daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.
Polis ve çevredekiler tarafından su içirilen köpeğin kaza nedeniyle ürktüğü görüldü.

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