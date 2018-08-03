2 ton 200 kiloluk kurbanlık boğa alıcısını bekliyor

KAYSERİ'de 2 ton 200 kilo ağırlığındaki 'Kıvırcık' isimli kurbanlık boğa, 60 bin TL fiyatı ile alıcısını bekliyor.Kurban Bayramı öncesinde besiciler, kendi çiftliklerinde kurbanlıklarını sergilemeye başladı. Merkez Melikgazi Mimarsinan Mahallesi’ndeki ahırında kurbanlıklarını bayrama hazırlayan Kerem Mülayim (32), 2 ton 200 kilo ağırlığındaki kurbanlık boğasına gözü gibi bakıyor. Kurbanlığı kurdeleyle süsleyen, başına da 'Maşallah' yazılı bant bağlayan Mülayim, bu yıl kurban pazarlarında büyüttükleri boğayla iddialı olduklarını söyledi. Mülayim, “Bu yıl kurbanlık boğamızla iddialıyız. 2 ton 200 kilo ağırlığında ve fiyat olarak da 60 bin TL istiyoruz. Doğal beslenme yoluyla bugüne geldi. Çiftçilikle de uğraştığımız için arpa, buğday, çavdar, yulaf ve küspe ile büyüttük. 3 yılda bu hale geldi, doğduğundan beri en iyi şekilde bakıyoruz” diye konuştu.Dev kurbanlığa 'Kıvırcık' ismini verdiklerini dile getiren Kerem Mülayim, “İlk defa bu kadar ağırlığa ulaşan hayvan büyüttük. Yerli üretim olduğu için de mutluyuz. Biz ithal ürüne karşıyız ve yerli üretim için mücadele ediyoruz. İsteyince, uğraş verince bu kadar büyüklükte olacağını herkes gördü. Kısmetlisi çıkarsa satacağız. Çıkmazsa da artık kesip, kendimiz parça parça pazarlayacağız. Biz her zaman yerliyi destekleyeceğiz. Yerli hayvan büyümez diyenlere de bunu göstermek istiyoruz. Demek ki, bakılınca, uğraş verince oluyormuş” dedi.

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