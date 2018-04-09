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2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya 1 tutuklama

İZMİR'in Balçova ilçesinde, geçen hafta meydana gelen 2 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaile ilgili hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Remzi Kılınç...

2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya 1 tutuklama
İZMİR'in Balçova ilçesinde, geçen hafta meydana gelen 2 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaile ilgili hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Remzi Kılınç tutuklandı.
Olay, geçen hafta Bahçelerarası Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup, trafikte karşılaştı. Otomobillerinden inen iki grup arasındaki tartışma büyüdü, silahlı kavgaya dönüştü. Tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgada, her iki gruptan Düzgün K. (29), Alper Korkmaz (38), Cemal Kılınç (37) ve Remzi K. Kılınç (27) çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören çevredeki esnafın ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Alper Korkmaz ile Cemal Kılınç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavgada yaralanan Remzi Kılınç hastanedeki tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin sonrasında adliyeye sevk edilen Kılınç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, Düzgün K.'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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