2 çocuk annesi, lösemiyi yenmenin mutluluğunu yaşıyor

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU’da yaşayan Yasemin Karamanoğlu Aksoy (41), 2 yıl boyunca mücadele ettiği lösemi hastalığını, çocukları ile ailesinin desteğiyle yenip, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Bolu’da oturan evli ve 2 çocuk annesi Yasemin Karamanoğlu Aksoy, 2014 yılında geçirdiği ameliyat sonrası vücudunda oluşan morluklar üzerine doktoruna başvurdu. Aksoy'a, yapılan tetkikler sonucu lösemi teşhisi konuldu. Hastalığını öğrenen Aksoy, Bolu'da bir süre tedavi olduktan sonra Ankara Tıp Fakültesi'nin hematoloji servisine sevk edildi. Aksoy, 2,5 yıl Ankara’da gördüğü kemoterapi tedavisinin ardından Almanya’da yaşayan birinden yapılan ilik nakliyle sağlığına kavuştu.

Yasemin Karamanoğlu Aksoy, hastalığını eşi, 2 çocuğu, ailesi ve sevdiklerinin desteğiyle yendiğini söyledi. Hastalığı yenme konusunda önemli etkenlerden birinin umudu kaybetmemek olduğunu belirten Aksoy, bu süreçte ilginç dekoratif pastalar yapmaya ve binlerce parçalı yapbozları birleştirmeye başladı.

NAKİL İLE SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Hastalığı öğrenme sürecini anlatan Aksoy, “Geçirdiğim ameliyat sonrasında vücudumda ciddi morarmalar olduğunu gördüm. Bir günde 17 yerimde morluk oluştu. Doktora gittiğimde kan değerlerimde değişiklik yoktu; ama aradan 3 ay geçince kan değerlerim alt üst oldu. 2015 yılının Aralık ayında hastaneye yattım. Temmuz 2015’te de ilik nakli oldum. Türkiye’den ilik bulunamadı. Ailemden de hiç kimsenin bana iliği uymadı. Almanya’dan bağış yapan bir kişiden alınan ilikle hayata döndü” dedi.

'BİR TÜP KANLA HAYAT KURTARABİLİRSİNİZ'

Bir tüp kan vererek, hayat kurtarılabileceğini vurgulayan Aksoy, “Bizim hastalığın başlangıcı yok. Kan kanseriyiz. Kemoterapileri çok ağır geçmekte ve gerçekten bir odanın içine hapsediyorlar ve o odada yaşıyorsunuz. Eşimle birlikte mücadele ettik. Ailem hep yanımdaydı. Benim yanımda olup dua edenlere çok teşekkür ediyorum. Yoğun bakımda ciddi ağır süreçler geçirdim; ama şu anda buradayım. 1 yıldır evimdeyim, çocuklarımla birlikteyim. Mutluyum. Herkesten tek bir isteğim var. Bir tüp kanla hayat kurtarabilirsiniz. Lütfen insanlara yardımcı olun. Çok kurtulmaya ihtiyacı olan insanlar var” diye konuştu.

'EN BÜYÜK ETKEN AİLEM'

Ailesinin, iyileşmesinde en büyük etken olduğunu belirten Yasemin Karamanoğlu Aksoy, şunları söyledi:

“İyileşmemde en büyük etken, ailem. Yani herkes, bana sahip çıktı, o süreçte. Eşim, yanımdan hiç ayrılmadı. Ablalarım, hiç ayrılmadı. Ben hastanedeyken, çocuklarımın ihtiyaçlarını gördüler. Zaten ilk öğrendiğimde bu hastalıkla savaşacağım ve iyileşeceğim demiştim. Hiç umutsuzluğa düşmedim. Yoğun bakıma yattığımda bile umudumu kaybetmedim.”

YAPBOZ VE PASTA TUTKUSU

Yoğun bakım ünitesinde kaldığı süreçte kendince hobiler geliştirdiğini aktaran Aksoy, “Hastanede puzzle yaparak, vakit geçirmeye başladım. Bir haftada 2 binlik puzzle bitiriyordum. Daha sonra evime geldiğimde yaş pastalar, kurabiyeler yaparak, vakit geçirmeye başladım. Artık bağımsızım ve sağlık konusunda iyiyim, şükürler olsun” dedi.



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