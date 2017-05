2 çocuğunu panzer ezen anne, Anneler Günü'ne yaslı girdi

Mehmet Selim YALÇIN / SİLOPİ(Şırnak), () - ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde polis panzerinin evlerine çarpması sonucu yataklarında can veren Muhammed ve Furkan kardeşlerin annesi Nesima Yıldırım, anneler gününü yaslı geçirdi.

3 Mayıs Günü günü Şırnak'ın Silopi ilçesi Karşıyaka Mahallesi 715'inci sokağa giren polis panzeri Mesut Yıldırım’a ait evin duvarına çarparak, yataklarında uyuyan Muhammed ile Furkan kardeşlerin ölümüne neden oldu. O günden bugüne kadar çocukların acısını yaşayan anne Nesima Yıldırım, anneler gününü yaslı geçirdi. Tek teselli ikiz kızları Ayşenur Şinda, Fatmanur Dilda ile bebekleri Hakan olan anne Nesima, üzerindeki şokun etkisini bir türlü atlatamadığını söyledi. Kolunda serum kelebeği ile dolaşan anne Nesima, yakınlarının yardımı ile güçlükle ayakta durabiliyor. Gözlerinin önünde can veren çocuklarını her hatırladığında gözyaşlarını tutamayan anne Nesima Yıldırım sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Silopi Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi Müdürü Aylin Ökten, Yıldırım ailesini evinde ziyaret ederek anne Nesima Yıldırım'ın anneler günü kutladı. Üzüntülerini paylaştıklarını dile getiren Aylin Ökten anne Yıldırım'a sarılarak teselli etmeye çalıştı.

