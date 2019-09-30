2 bin yıllık antik kentte belgesel galası yapıldı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'deki 2 bin yıllık Laodikya Antik Kenti, köy enstitülerini konu alan 'Bu işte bir umut var' isimli belgeselin galasına ev sahipliği yaptı. Tanıtımına katılan yaklaşık 300 kişi, antik kalıntıların içerisinde belgeseli izleme fırsatı buldu.



Denizlili yönetmen Jale İncekol tarafından çekilen ve Cumhuriyet tarihinde önemli bir eğitim modeli olarak yer alan köy enstitülerinin anlatıldığı 'Bu işte bir umut var' isimli belgeselin galası Laodikya Antik Kenti'nde yapıldı.



Denizli Genç İşadamları Derneği'nin (DEGİAD) sponsorluğunda çekilen belgeselin tanıtımına, Merkezefendi Belediye Başkanı CHP'li Şeniz Doğan, DEGİAD Başkanı Okan Konyalıoğlu, belgeselde rol alan oyuncular ve yaklaşık 300 davetli katıldı. Katılımcılar, kurulan platformda sinevizyona aktarılan belgeseli ilgiyle izledi.



Belgeselin sona ermesinin ardından yönetmen Jale İncekol belgeselde rol alan ve geçmişte köy enstitülerinde eğitim gören kişileri sahneye davet ederek teşekkür etti. İncekol, 'Bu işte bir umut var' belgeselinin izleyiciyle buluştuğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Böyle belgeseller çekmeye devam edeceğim. Çok güzel ve büyük bir ekiple çalıştım. İlk kez bir film setinde olan oyuncularım oldu. Hepsi çok bir inanç ve sevgiyle çalıştılar. Sesimi eğitim sisteminin karar verenlerine duyurabilir miyim? İlgilerini çeker mi? Sanmıyorum. Bu filmleri vatansever eğitimciler için yapıyorum. Çocukları yurtdışında yaşasın hayali kuran aileler için yapıyorum. O çocukların bu ülkede kalmaları gerekiyor. Bu ülkenin o çocuklara ihtiyacı var. Biz aslında çok güçlü ve çok kalabalığız. El ele verirsek ve vazgeçmezsek, 1930-1940'lı yıllarda bu insanlar köy enstitüleri başarıya ulaştıysa biz de başarılı olabiliriz diye düşünüyorum" dedi.