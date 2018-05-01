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2 bin lira aylıkla çalışacak çoban bulamıyor

KAYSERİ’de hayvan yetiştiricileri, 2 bin lira aylıkla çalışacak çoban bulamadıklarını söyledi. Hayvancılıkla uğraşan Erol Eraslan, yetkililerin bu işe el atması gerektiğini söyledi. Kayseri'de hayvancılıkla uğraşanlar, çalıştıracak...

2 bin lira aylıkla çalışacak çoban bulamıyor
KAYSERİ’de hayvan yetiştiricileri, 2 bin lira aylıkla çalışacak çoban bulamadıklarını söyledi. Hayvancılıkla uğraşan Erol Eraslan, yetkililerin bu işe el atması gerektiğini söyledi.
Kayseri'de hayvancılıkla uğraşanlar, çalıştıracak eleman bulamamaktan şikayetçi. Bünyan ilçesi Samağır Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Erol Eraslan, 2 aydır çoban ve kahya bulamadığını söyledi. Eraslan, her türlü sosyal alanların tesislerde mevcut olduğunu belirterek, “Çalışacak arkadaşlara her türlü imkanı sunuyoruz. Ancak 2 aydır ne çoban bulabildik ne de tesislerden sorumlu olacak olan kahya. Birçok yere haber verdik, ancak bir gelişme olmadı. Çalışacak arkadaşların yatacak yer sıkıntısı yok. Hayvanların ürünlerinden de sınırsız tüketebilecekler. Şu an 2 bin TL maaşla başlatıyoruz. Tabi yeteneklilerse bu maaş artacak. Sigorta yapıyoruz, elektrik, su giderleri, araç yakıtı giderleri yok. Bunları da karşılıyoruz. Bütün bunlara rağmen Kayseri’de hayvana bakacak insan bulamadık. Veteriner Odası’na, Damızlık Birliği'ne haber verdik ama yine de gelişme yok” dedi.
Hayvancılığa yatırım yapmak istediklerini, ancak eleman bulamadıklarını kaydeden Eraslan, şöyle konuştu:
“Kayseri’de sıkıntı var, hatta diğer illerde de sıkıntı var. Yetkili merciler buna çözüm bulmalı.  Hayvanlara bakıcı bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Herkes bu sektörde zor durumda. Suriyeliler başvuruyor, onlarla da iletişim kuramadığımız için sorun oluyor. Kendi köyümüzde boş olan, iş bulamayan kişiler de gelip çalışmak istemiyorlar. Kayseri’de de meslek kursları, liseler var. Turizm ya da muhasebecilik gibi kurslar açılıyor, ama köşede bir hayvan bakıcısı konusunda eğitim verecek kuruluş yok. Belediyeler, iş adamları dernekleri bu işe ön ayak olmalıdır. Bu işi imrendirmek lazım. Böyle giderse her şeyi yurt dışından getireceğiz. İstihdam sağlıyoruz, ama kimse gelip çalışmıyor. Eğer bu işi önemsemezsek, Türkiye’ye ithal et girmeye devam eder.”

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