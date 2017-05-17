2 bin 791 çocukla balık figürlü rekor denemesi

MUĞLA'da Milas Kaymakamlığı öncülüğünde ilk kez düzenlenen Uluslararası Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenliği kapsamında 2 bin 791 çocuğun bir araya gelmesiyle balık figürü oluşturularak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için deneme yapıldı.Milas'ın kültür balıkçılığı alanında tanıtılmasını sağlamak ve balıkçılıkta Milas'ı bir marka haline getirmek amacıyla düzenlenen 1'inci Uluslararası Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenliği misafir ülke çocuklarıyla Türk çocukları bir araya getirdi. Milas Kaymakamlığı öncülüğünde başlatılan festival kapsamında bugün Milas Şehir Stadyumu'nda Guinness rekor denemesi yapıldı. Sahaya çıkan ve balık figürünü oluşturan öğrenciler 5 dakika boyunca hareketsiz bekledi. 5 dakikanın ardından çalan düdükle öğrenciler rekor denemelerini kutladı. Guinness Rekorlar Kitabı'nın Türkiye Fahri Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural, 2 bin 791 çocuğun katılımıyla güzel bir rekor denemesi yapıldığını söyleyerek "Balık figürü oluşturmada ilk kez bir rekor denemesi yapıldı. Bunun için 250 kişilik bir baraj belirlenmişti. Ama burada tam 2 bin 791 çocuk bir araya geldi. Birkaç gün içinde hakem tutanakları, görüntüler ve raporlardan oluşan dosyamızı hazırlayarak Londra'daki merkezimize ulaştıracağız. Sonuçlar daha sonra açıklanacak. Buradaki herkes çok güzel ve büyük bir fedakarlık yapıyor" dedi.Milas'ın tanıtımı ve marka değerlerini ön plana çıkarmak amacıyla festivali düzenlediklerini belirten Milas Kaymakamı Eren Arslan ise, festival kapsamında yapılan etkinlikler için emeği geçenlere teşekkür etti. Arslan önümüzdeki yıllarda değişik etkinliklerle festivali sürdüreceklerini açıkladı. Etkinlik sonunda katılımcılara balık, ekmek ikramında bulunuldu.

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