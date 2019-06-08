2 bin 600 yıllık Gölyazı köyünde bayram yoğunluğu

AVRUPA'nın en güzel kasabaları arasında gösterilen Bursa Uluabat Gölü kıyısındaki Gölyazı köyü, bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. 'Küçük Venedik' olarak da bilinen 2 bin 600 yıllık Gölyazı köyünü bayram tatilinin 7 gününde yaklaşık 150 bin yerli ve yabancı misafir ziyaret etti. Ziyaretçiler, balıkçı tekneleriyle gezip gölün keyfini çıkartırken, köyün maskotu haline gelen leylekleri fotoğrafladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Nilüfer Belediyesi öncülüğünde devam eden arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan buluntulara göre, yaklaşık 2 bin 600 yıl önce yaşamın başladığı Bursa Uluabat Gölü'nün kıyısında yer alan Gölyazı, eşsiz doğal güzelliğiyle bayram tatilinde de ilgi odağı oldu. Japon Seyahat Acentaları Birliği (JATA) tarafından 'Avrupa'nın en güzel 30 kasabası' arasında gösterilen, yağışların fazla olduğu dönemlerde göl suyunun yükselip evlerin önüne kadar gelmesi dolayısıyla 'Küçük Venedik' olarak nitelendirilen yarımada üzerine kurulu köy, bayram tatilinin 7 gününde yaklaşık 150 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Yerli ve yabancı ziyaretçiler, balıkçı tekneleriyle gölde gezintiye çıkarak Uluabat Gölü'nün keyfini çıkardı. Bazı ziyaretçilerin köydeki yöresel lezzetleri tattığı görüldü. Evlerin çatılarındaki leylekleri gören ziyaretçilerde bu anları fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.

''TATİL BİTENE KADAR 200 BİN ZİYARETÇİ BEKLİYORUZ'

Bayram tatiliyle yoğunluktan memnun olduklarını belirten Gölyazı Turizm Kalkınma Kooperatifi Başkanı Atilla Yılmaz, ''Bayram tatiliyle yoğun şekilde misafirlerimizi ağırlıyoruz. Yerli ve yabancı turistler halen daha gelmeye devam ediyor. Sadece dün 40 bin kişi köyümüze giriş yaptı. Buraya gelen misafirlerimizi Uluabat Gölü'ne balıkçı kayıklarıyla gezintiye çıkartıyoruz. Tüm misafirlerimizi memnun bir şekilde uğurluyoruz. Ağırlıklı olarak yerli turistleri görüyoruz, daha sonra yerli turistleri Ortadoğulu turistler takip ediyor'' dedi.

Uzun süredir böyle bir yoğunlukla karşılaşmadıklarını söyleyen restoran işletmecisi Batuhan Ünlü , ''Beklediğimizden daha fazla bir kalabalıkla karşı karşıyayız. Köyümüz sosyal medyada yaygınlaşmasıyla ünlendi. İnsanlar tatile giderken mutlaka buraya uğruyorlar. Şu ana kadar 150 binin üzerinde misafir buraya geldi. Bayram tatili bitene kadar 200 bin ziyaretçi olmasını bekliyoruz'' diye konuştu.

Bayram tatilini fırsat bilerek soluğu Gölyazı'da alan vatandaşlar da eşsiz doğal güzelliğine hayran kaldıklarını, ancak bu kadar kalabalık beklemediklerini söyledi.



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