2 bin 500 kişinin yaşadığı adada 100 bin kişi tatil yapıyor

BALIKESİR'in ada ilçesi Marmara'ya bağlı Avşa Adası, turizm sezonunu çok yoğun geçiriyor. Kış aylarında 2 bin 500 kişinin yaşadığı Avşa'nın nüfusu, tatile gelenlerle hafta içi 100 bin, hafta sonları ise 120 bine ulaşıyor.

'Marmara'nın Marmarisi' olarak bilinen Avşa Adası, tatilcilerin akınına uğradı. Özellikle İstanbul ve Bursa'da yaşayanların büyük ilgi gösterdiği Avşa Adası'na ulaşım için İDO ve arabalı vapur seferleri artırıldı. Denizi, kumu ve hareketli gece hayatı ile bilinen Avşa Adası'nda oteller ve pansiyonlar tamamen doldu. Avşa'nın hafta içi 100 bin, hafta sonları ise 120 bin kişiyi ağırladığını belirten Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Marmara ilçemiz kadar Avşa da çok hareketli günler geçiriyor. Özellikle Avşa tamamen doldu. İlçede insanlar tatillerini yapıyorlar. Avşa'nın su ihtiyacı deniz suyu arıtılarak karşılanıyordu. Geçen yıl bazı sorunlar yaşandı. Bu sene o problemi giderdik" dedi.

Özellikle Kurban Bayramı tatilinde Avşa'nın çok daha kalabalık olacağına dikkat çeken Belediye Başkanı Aksoy, yoğunluk için önlemleri şimdiden aldıklarını sözlerine ekledi.



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