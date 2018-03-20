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2 bin 350 kiloya çıkan boğasını kontrol edemez hale geldi

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), () - ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, Hasan Dayanç'a ait 'Poyraz' isimli boğa, 2 bin 350 kilograma ulaştı. Dayanç, dev cüssesi nedeniyle kontrol etmekte zorlandığı boğayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a...

2 bin 350 kiloya çıkan boğasını kontrol edemez hale geldi

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), () - ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, Hasan Dayanç'a ait 'Poyraz' isimli boğa, 2 bin 350 kilograma ulaştı. Dayanç, dev cüssesi nedeniyle kontrol etmekte zorlandığı boğayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istediğini söyledi.
Yusufeli ilçesinde oturan besici Hasan Dayanç'ın 'Poyraz' adını verdiği boğası, 2 bin 350 kilograma ulaştı. Dayanç; arpa, mısır, kuru üzüm ve pekmezle beslediği, dev cüsseye ulaşan boğayı kontrol etmekte zorlanmaya başladı. Ahırından çıkarıldığında Dayanç'a zor anlar yaşatan boğa, güçlükle tutulabilirken, ahıra komşuların yardımıyla alınabiliyor.
Hasan Dayanç, özenle bakıp, beslediği boğayı kurban bayramında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istediğini dile getirdi. Boğaya evladı gibi baktığını anlatan Dayanç, "2 bin 350 kilodur. Boyu ise 3 metre 10 santimetre oldu. Çok özel baktım. Bakımı ile ben ilgileniyorum. Gece yarısı bile yanına gelip, tımarını yaparım. Arpa, mısır, kuru üzüm, pekmez ile besledim. Bu kiloya getirmek için çok hizmet ettim" dedi.

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