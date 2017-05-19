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2 bin 265 metrede evlilik teklifi

ADANA Profesyonel Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (PRODOSS) üyesi astsubay  başçavuş Emrah Özyüksel,  kız arkadaşı Seda Gülhan'a 2 bin 265 metre yüksekliğindeki Ağca Dağı'nın zirvesinde evlilik teklifinde bulundu. PRODOSS üyeleri,...

2 bin 265 metrede evlilik teklifi
ADANA Profesyonel Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (PRODOSS) üyesi astsubay  başçavuş Emrah Özyüksel,  kız arkadaşı Seda Gülhan'a 2 bin 265 metre yüksekliğindeki Ağca Dağı'nın zirvesinde evlilik teklifinde bulundu.
PRODOSS üyeleri, Osmaniye'nin Kadirli İlçesi'ndeki 2 bin 265 metre yüksekliğindeki Ağca Dağı zirvesine tırmandı. Dağcılar zirveye ulaştıklarında, 'Hayat umutsuzluktan umut yaratmaktır, umudum oldun Sedam. Benimle evlenir misin? Emrah' yazılı pankart açtı. Astsubay Başçavuş Emrah Özyüksel de önünde diz çöktüğü bilgi işlem memuru kız arkadaşı Seda Gülhan'a evlilik teklifinde bulundu. Alkışlar eşliğinde yapılan evlilik teklifine şaşıran Seda Gülhan, "Böyle bir sürprizi beklemiyordum. Zirvede böyle bir organizasyonun planlanması çok ilginç ve çok güzel. Ömrümüzce unutmayacağım çok mutluyum" dedi.
Teklifi kabul edilen Özyüksel, kız arkadaşına yüzük taktı.

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