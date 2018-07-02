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2 aylık yavru köpeğin av tüfeği ile yaralanmasına 1 gözaltı

MARDİN'de 9 gün önce 2 aylık köpeği av tüfeğiyle bacaklarından vurarak yaralayan İ.A. (75), jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Durumu ağır olan ve 'Kuzey' adı verilen yavru köpeğin ön ayaklarının kesileceği belirtildi....

2 aylık yavru köpeğin av tüfeği ile yaralanmasına 1 gözaltı
MARDİN'de 9 gün önce 2 aylık köpeği av tüfeğiyle bacaklarından vurarak yaralayan İ.A. (75), jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Durumu ağır olan ve 'Kuzey' adı verilen yavru köpeğin ön ayaklarının kesileceği belirtildi. Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilen yavru köpek Kuzey, daha donanımlı bir hastanede tedavisi için İstanbul'a gönderildi.
Mazıdağı ilçesinde 2 aylık köpek, 23 Haziran'da kimliği belirsiz bir kişi tarafından av tüfeğiyle ateş edilerek bacaklarından yaralandı. Bacaklarına çok sayıda saçma isabet eden yavru köpeğin, vurulduğu yerde 5 gün kaldığı için bacaklarının kurtlandığı ve enfeksiyon kaptığı öğrenildi. Hayvanseverler tarafından bulunan yavru köpek, hemen Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. İlk müdahalesi burada yapılan köpek, daha donanımlı bir hastanede tedavisi için İstanbul'a gönderildi. Durumu ağır olan yavru köpeğin ön ayaklarının kesileceği belirtildi.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Merkezimize gelen ihbar sonucu, koruma altına alan vatandaştan teslim alınarak gerekli ilk müdahalesi yapılan ve veteriner hekimlerimizin yaptığı kontroller sonucunda vücudunda birçok saçma ve kırıklar tespit edilen köpeğimiz Kuzey'in, İstanbul Veteriner Tıp Merkezi'ne sevkine karar verildi ve tüm nakil ve tedavi masrafını Mardin Büyükşehir Belediyesi üstlendi" denildi.
Bu arada ağır yaralı yavru köpek Kuzey'in tedavi sürecinde, köpek oyun videoları izletilerek rehabilite edilmeye çalışıldığı öğrenildi.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Yavru köpek Kuzey'in vurulmasıyla ilgili çalışmalarını sürdüren jandarma, şüpheli İ.A.'yı gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli ve idari işlemlerin sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

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