2 altın kemerli Kırkpınar ağasına, davul-zurnalı karşılama (2)

GÜREŞLERE 90 DAKİKA ARA

Edirne Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl 657'ncisi düzenlenen 3 gün sürecek olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri müsabakalarına, 90 dakika cuma namazı arası verildi. Türkiye genelinde 2228 pehlivanın katılımıyla bugün saat 10.00'da Minik-1, Minik-2 güreşçilerin çayıra çıkmasıyla başlayan güreşler, Teşvik-1 ve Teşvik-2 boy pehlivanların karşılaşmalarıyla devam etti. Sarayiçi Er Meydanı'nda 33 derece hava sıcaklığı altında bir hayli çekişmeli geçen güreşler cuma namazının ardından tozkoparan, ayakboyu ve deste küçük orta, büyük boylar güreşleriyle devam edecek. Kırkpınar'ın başpehlivanları ise yarın öğlen saatlerinde kura çekiminin ardından güreşmeye başlayacak.



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