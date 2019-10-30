(2) (Aktüel görüntüler) D-100'DE "ISLAH" YOĞUNLUĞU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul



İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Kurbağalıdere Islah Projesi kapsamında D-100 Karayolu Göztepe Köprülü Kavşağı trafiğe kapatıldı. Araçlar, geçici olarak yeni yapılan 4 şeritli servis yoluna yönlendirilirken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.



İSKİ Genel Müdürlüğü, Kurbağalıdere Islah Projesi kapsamında D-100 Karayolu Göztepe Köprülü Kavşakta dere kesiti genişletme çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında D-100 Karayolu'nun bir kısmı trafiğe kapatıldı. 120 gün sürmesi planlanan çalışmalar süresince trafiğin aksamaması için D-100 Karayolu’nun etaplar halinde kapatılacağı öğrenildi. İlk aşamada D 100 Karayolu Göztepe Köprülü Kavşağı Mevkiinde trafik, geçici olarak yeni yapılan servis yoluna yönlendirildi. Bölgede çalışma nedeniyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu gözlenirken, araçlar Bostancı Köprüsü’ne kadar uzun kuyruklar oluşturdu. D-100 Karayolu üzerindeki İETT Hastane durağı da 50 metre ilerideki alternatif yola taşındı.





İBB: ÇALIŞMALARIN 120 GÜN İÇİNDE TAMAMLANMASI PLANLANIYOR



İBB'den çalışmalarla ilgili yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bağlı kuruluşlarından İSKİ Genel Müdürlüğü, küresel iklim değişikliğinin de etkisiyle zaman zaman mevsim normallerinin üzerinde yağış alınan bölgelerdeki su baskınlarını önleme amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu doğrultuda yapımı devam eden Kurbağalıdere Islah Projesi kapsamında, Göztepe Köprülü Kavşak ve Optimum AVM arasında kalan bölgede dere kesiti genişletme çalışmaları başlatılıyor. 5 Ekim 2019 Cumartesi günü start alacak proje etaplar halinde tamamlanacak ve yaklaşık 6 ay sürecek. Proje ile Kurbağalıdere'yi rehabilite edilerek bölgedeki su baskınlarına karşı kalıcı çözüm getirilecek. Bölgede trafiğin aksamaması için E-5 güzergahı, etaplar halinde kapatılacak. Trafik yeni yapılan servis yoluna yönlendirilecek. Bu nedenle, çalışmalar sırasında sürücülerin trafik işaret, işaretçiler ile yönlendirici yol çizgilerine uymaları gerekiyor. Birinci Aşamada: D 100 Karayolu Göztepe Köprülü Kavşağı Mevkiinde trafik, geçici olarak yeni yapılan servis yoluna yönlendirilecek. Haritada yeşil ile gösterilen alanın 60 gün içerisinde bitirilmesi hedefleniyor. İkinci Aşamada: Birinci aşamada tamamlanan kısma trafik yönlendirilerek E5 ve E5'e paralel kısımdaki eksik dere ıslah inşaatları tamamlanacak. Haritada mor ve mavi ile belirtilen noktalardaki çalışmaların 120 gün içinde tamamlanması planlanıyor." denildi.