2. Abdülhamid'in torunu Bülent Osman'ın cenazesi İstanbul'da ... (1)



Özgür ALTUNCU - Taner YENER/iSTANBUL, () FRANSA'nın Başkenti Paris'te 87 yaşında vefat eden 2. Abdülhamid'in kızı Fatma Naime Sultan'ın torunu Bülent Osman'ın cenazesi Fatih Camii'nden kaldırılıyor. Bülent Osman'ın Türk Bayrağına saralı tabutu camiye getirildi.

TENTE UÇTU

Bu sırada Fatih Belediyesinin kadınlar için kurduğu taziye çadırı rüzgarın azizliğine uğradı. Tenteler kalktı, görevliler tatsız bir olay yaşanmadan müdahale etti.

HUKÜMETE TEŞEKKÜR

Cenazeye Sultan 2. Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu cenazeye babası Orhan Osmanoğlu ile birlikte katıldı. Ailelerinden bu yıl ikinci kaybı yaşadıklarını söyleyen Orhan Osmanoğlu, "Osmanpaşa ve Naime Sultan'ın torununu kaybettik. Bizler şuanda üzgünüz. Paris'ten buraya gelmesi bizim için çok iyi bir şey. Fatih Sultan Mehmet'in yanına defnedilmesi iyi bir şey. Hepimize nasip olmaz. Allah razı olsun bakanlarımızdan, hükümetimizden" diye konuştu.

NİLHAN OSMANOĞLU: ALLAH BİZE DE NASİP ETSİN

Nilhan Osmanoğlu da, " Fatih Sultan Mehmet Han'a komşu olacak Allah hepimize nasip etsin İnşallah" dedi.

ÖZEL İZİNLE FATİH SULTAN MEHMET'İN YANINA GÖMÜLECEK

2. Abdülhamid'in kızı Fatma Naime Sultan'ın torunu Bülent Osman bakanlar kurulunun özel kararıyla Fatih Cami avlusunda bulunan Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nin yanına defnedilecek. 1919 yılında vefat eden Cemile Sultan'ın oğlu Celalettin Bey ve 1953 yılında ölen Cemile Sultan'ın kızı Mehvibe hanımın mezarlarının yanına defnedilecek.

POLİSTEN YOĞUN GÜVENLİK

Bu arada cenaze sebebiyle polis Fatih Camii içinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Çok sayıda polis cenaze için görevlendirildi.

(FOTOĞRAF)