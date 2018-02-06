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2. Abdülhamid Han Türbesi cuma günü açılacak

İSTANBUL () İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, restorasyonu tamamlanan 2. Abdülhamid Han Türbesi'nin 9 Şubat Cuma Günü açılacağını açıkladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve yapılan...

2. Abdülhamid Han Türbesi cuma günü açılacak


İSTANBUL () İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, restorasyonu tamamlanan 2. Abdülhamid Han Türbesi'nin 9 Şubat Cuma Günü açılacağını açıkladı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve yapılan protokolle İBB tarafından restorasyonu tamamlanan Sultan 2. Mahmud, Sultan Abdülaziz ve Sultan 2. Abdülhamid Han’ın türbesindeki çalışmalar tamamlandı. İBB Başkanı Mevlüt Uysal, ölümünün 100. yıl dönümünde restorasyonu tamamlanan 2. Abdülhamid Han türbesinde, aslına sadık kalınarak yapılan restorasyon çalışmalarını inceledi.

RESTORASYON İÇİN 3 MİLYON TL HARCANDI

Yaklaşık 3 milyon TL harcanarak restore edilen türbede, dönemin devlet adamlarından gönderilen hediyelerin de yer aldığı belirtilen Uysal'ın açıklamasında, “3. Napolyon’un hediyesi iki adet saatin ve Kraliçe 1. Victoria’nın hediyesi avize de burada yer almaktadır” denildi.

Sultan 2. Mahmud, Sultan Abdülaziz ve Sultan 2. Abdülhamid Han’ın türbesinde Osmanlı Hanedanı'ndan 19 kişinin daha kabri bulunuyor.

(FOTOĞRAF)


 

 

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