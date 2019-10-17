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2, 5 aylık Abdülhamit bebek, toprağa verildi
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde doğuştan kalın bağırsağı gelişmeyen ve bu nedenle 3 kez ameliyat olan 2, 5 aylık Abdülhamit Kurbaz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Abdülhamit bebek, gözyaşları arasında toprağa verildi. Doğuştan...
GENEL 17.10.2019, 15:14
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde doğuştan kalın bağırsağı gelişmeyen ve bu nedenle 3 kez ameliyat olan 2, 5 aylık Abdülhamit Kurbaz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Abdülhamit bebek, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Doğuştan kalın bağırsağı gelişmeyen ve bu nedenle 3 kez ameliyat geçiren 2, 5 aylık Abdülhamit Kurbaz, tedavi gördüğü İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Abdülhamit bebeğin cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak Keşan İki Minareli Çarşı Camii'ne getirildi. Cenazeye, ailenin yanı sıra Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Baba Gökhan cenazede güçlükle ayakta durabilirken, anne Sema Kurbaz cenazeye katılamadı. Abdülhamit bebeğin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Keşan Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
Doğuştan kalın bağırsağı gelişmeyen ve bu nedenle 3 kez ameliyat geçiren 2, 5 aylık Abdülhamit Kurbaz, tedavi gördüğü İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Abdülhamit bebeğin cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak Keşan İki Minareli Çarşı Camii'ne getirildi. Cenazeye, ailenin yanı sıra Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Baba Gökhan cenazede güçlükle ayakta durabilirken, anne Sema Kurbaz cenazeye katılamadı. Abdülhamit bebeğin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Keşan Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
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