1915 Olaylarında hayatını kaybedenler Beyoğlu'nda anıldı

BEYOĞLU'nda toplanan bir grup, 1915 olaylarında hayatını kaybedenler için Tünel Meydanı'nda anma etkinliği düzenledi. 'Saygıyla Anıyoruz' yazılı pankart açan grup üyeleri, olaylarda hayatını kaybedenler için mum yakıp fotoğraflar üzerine karanfil bıraktı.



Tünel Meydanı'nda saat 19.15'da toplanan 24 Nisan Anma Platformu üyesi bir grup, 1915 olaylarında hayatını kaybedenler için anma etkinliği gerçekleştirdi. Olayların 103. yılında, ölenleri anmak için mum yakıp karanfil bıraktı. Anmaya katılanlar, 1915 olaylarında ölen bazı Ermenilerin fotoğraflarını ellerinde tutarken, Ermeni ezgileri eşliğinde hayatını kaybedenlerin isimleri okundu. Anmaya Hrant Dink'in eşi Rakel Dink, 2011'de vatani görevini yaptığı sırada hayatını kaybeden er Sevag Şahin Balıkçı'nın annesi Ani Balıkçı, babası Garabet Balıkçı, siyasetçi Ufuk Uras ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Grup adına basın açıklamasını Ufuk Uras ile Yıldız Önen beraber okudu. Yapılan açıklamada " Sorun; 1915'den günümüze ara ara gelişse de, başını şöyle bir kaldırıp görünür olsa da demokrasinin kılıcı toplumu oluşturan her bir bireyin özgürlüklerinin diğer tüm bireyler tarafından saygıyla karşılandığı kurumsallaşmış bir düzeye ulaşamamasıdır. 1915'le yüzleşme bu yüzleşmenin gereklerinin yerine getirilmesine, demokrasinin özünün kalıcı bir norm haline gelmesine de yardımcı olacaktır. Bu yüzleşmenin gerçekleşmesi için çabalamak Hrant Dink'e olan borcumuzdur, Sevag Balıkçı'ya olan borcumuzdur, Marisa Küçük'e olan borcumuzdur" dedi.



Grup üyeleri yaptıkları basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.