1915 Çanakkale Köprüsü'ne 4 teklif

ULAŞTIRMA Bakanı Ahmet Arslan, 1915 Çanakkale Köprüsü ihalesi için bugün 4 grubun teklif verdiğini açıkladı. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, ihaleyi kazanan firmanın Daelim (Kore) - Limak - SK (Kore) - Yapı Merkezi OGG olduğunu bildirdi.



Ortak girişim grubu köprü ve otoyol için toplam 16 yıl 2 ay 12 gün süre teklif etti. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Cumhuriyet'in Kuruluşunun 100. yıldönümünde 2023 metre ayak açıklıklı dünyanın en büyük köprüsü olacağını kaydeden Bakan Ahmet Arslan, İhaleye 4 ortak girişim gurubunun teklif verdiğini ifade etti. Teklif veren firmaların isimleri şöyle: 1- Daelim (Kore) - Limak - SK (Kore) - Yapı Merkezi OGG, 2- IHI (Japon) - Itochu (Japon) - Join (Japon) - Makyol - Nurol - Japon Express Way (Japon) OGG, 3- Cengiz - Kolin - CRBC (Çin) OGG, 4- IC İçtaş - Astaldi (İtalyan) OGG