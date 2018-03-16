1915 Çanakkale Köprüsü inşaatı ilk kez gökyüzünden görüntülendi

ÇANAKKALE'de temeli geçen yıl 18 Mart'ta atılan ve tamamlandığında 'Dünyanın en uzun asma köprüsü' olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşaatı, ilk kez gökyüzünden insansız hava aracı drone ile görüntülendi. Görüntülerde, Gelibolu Sütlüce mevkiinde köprü ayaklarının inşasında kullanılacak kuru havuz yer aldı.

Gelibolu ilçesinin Sütlüce ile Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkii arasında inşası devam eden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, Gelibolu Sütlüce mevkiinde köprünün ayaklarının inşasında kullanılacak kuru havuz yapımının tamamlandığı belirtildi. Köprüde 1 yıldır devam eden inşaat çalışmaları drone ile ilk kez gökyüzünden görüntülendi.

CUMHURBAŞKANI, FORE KAZIKLARININ TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILACAK

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü kutlamaları ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında 18 Mart Pazar günü Çanakkale'ye gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Liseliler Destanı Yazıyor Şiir ve Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni'ndeki konuşması sırasında, "Pazar günü Çanakkale'de olacağız. Çanakkale'de sadece zafer türküleri söyleyemeyeceğiz. Aynı zamanda 18 Mart Köprüsü'nün de fore kazıklarının temel atma töreni yapacağız" ifadelerini kullandı.

VALİ TAVLI İNCELEMELERDE BULUNDU

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı da Gelibolu Sütlücü mevkiinde, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kuru havuz şantiyesinde incelemelerde bulundu. Vali Tavlı inşaat alanında, Karayolları Bursa Bölge Müdür Yardımcısı Erdoğan Dedeoğlu, Proje Müdür Yardımcısı Öncü Gönenç ve Şantiye İdari İşler Şefi Zeki Saka'dan devam eden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

DÜNYANIN EN UZUN ASMA KÖPRÜSÜ OLACAK

1915 Çanakkale Köprüsü, tamamlandığında, ayakları arasındaki 2 bin 23 metre açıklıkla dünyanın en uzun asma köprüsü olacak. Köprü tabliyeleri 36 metre genişlikte ve 5 metre yükseklikte planlanıyor. Köprünün toplam boyu ise 3 bin 869 metre olacak. Köprü üzerinde 2x3 taşıt şeridi bulunacak. Ayakları deniz içine inşaat edilecek 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Lapseki tarafındaki yaklaşım viyadüğü 650 metre, Gelibolu tarafındaki yaklaşım viyadüğü ise 900 metre uzunluğunda olacak. Kınalı- Tekirdağ- Çanakkale- Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara- Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesimi, yap- işlet- devret modeli kapsamında ihale edilmişti. Köprü için yapılan ihalede en düşük süreyi Daelim (Kore)- Limak- SK (Kore)- Yapı Merkezi OGG teklif etmişti. Ortak girişim grubu köprü ve otoyol yapımı için 10 milyar 354 milyon 576 bin 202 lira proje bedeli ve 5,5 yıllık yapım süresi dahil toplam 16 yıl 2 ay 12 gün işletme süresi teklif etmişti. Köprü ve 100 kilometrelik kısmın 2023'te hizmete açılması hedeflenen otoyolun, toplam uzunluğu 354 kilometre olacak. Yol, İstanbul Silivri'den başlayıp, Balıkesir'in Balya ilçesindeki otobanla birleşecek. Otoyol projesi kapsamında 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yanı sıra toplam 31 viyadük, 5 tünel, 30 köprülü kavşakla 143 alt ve üst geçit köprüsü yapılacak. Köprüden geçiş ücretinin ise otomobiller için 15 euro artı KDV olması planlanıyor.



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