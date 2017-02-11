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'1915 Çanakkale Köprüsü' ihalesini kazanan Türk-Kore ortaklığı, sözleşmeye çağrıldı (2)

BAKAN ARSLAN'A MEMLEKETİNDE YOĞUN İLGİ Kars'taki programları sonrası memleketi Kağızman İlçesi'ne geçen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ilçe halkının yoğun ilgisi ile karşılandı. İlk olarak Kaymakam Ercan...

'1915 Çanakkale Köprüsü' ihalesini kazanan Türk-Kore ortaklığı, sözleşmeye çağrıldı (2)

BAKAN ARSLAN'A MEMLEKETİNDE YOĞUN İLGİ
Kars'taki programları sonrası memleketi Kağızman İlçesi'ne geçen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ilçe halkının yoğun ilgisi ile karşılandı. İlk olarak Kaymakam Ercan Öter'i ziyaret eden Bakan Arlan, daha sonra MHP'li Belediye Başkanı Nevzat Yıldız'ı makamında ziyaret etti. Başkan Nevzat Yıldız, Bakan Arslan ve beraberindeki heyete Kağızman'a özgü uzun elma ikram etti. Bakan Arslan da uzun elmaları basın mensuplarına tattırdı. Bakan Ahmet Arslan, "Geçmişte Kağızman'a yatırım yapmanın sıkıntısını yaşadık. Önceki belediye yer bulamıyordu. Belediye başka kararlar alınca, iş kilitleniyordu. Kağızman'a yatırımlarımıza desteklerinden dolayı belediye başkanına teşekkür ediyorum" dedi.
Esnafı ziyaret eden Bakan Ahmet Arslan, babası Süleyman Arslan'ı ziyareti sonrası Kağızman'dan ayrıldı.

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