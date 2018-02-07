19 yıl Gülen'in avukatlığını yapan Orhan Erdemli hakim karşısına çıktı

Özden ATİK / İSTANBUL, () FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in tutuklu avukatlarından Orhan Erdemli, "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezasına istenen sanık Erdemli, "19 yıldır Fetullah Gülen'in avukatlığı yaptım. Ancak hiçbir zaman müvekkilimle özdeşleşmedim, sözcülüğünü yapmadım" dedi. Sanık Erdemli'nin tahliye talebini reddeden mahkeme, hakkındaki davanın "Futbolda Şike kumpası" davasıyla birleştirilmesine karar verdi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Orhan Erdemli getirildi. Savunmasında FETÖ'yle organik herhangi bir ilişkisi olmadığını belirten sanık Erdemli, "Sadece Fetullah Gülen'in avukatlığını yaptım. Avukatlık mesleğini icra etmem suç delili olamaz. Örgüt içinde aracılık yapmadım, kimseye talimat vermedim. 19 yıldır Fetullah Gülen'in avukatlığı yaptım. Ancak hiçbir zaman müvekkilimle özdeşleşmedim, sözcülüğünü yapmadım. Gülen'in adına basın açıklaması yapmadım. Onu veya bu yapıyı övecek beyanlarda bulunmadım. Sadece kişilik haklarına ilişkin konularda mesleğimi icra ettim" dedi.

"GÜLEN'DEN ALDIĞIM BİR VEKALETİM YOK"

1994'te avukat Fetih Ün'den tevkil yetkisi alarak Gülen'in avukatlığına başladığını söyleyen sanık Orhan Erdemli, "Gülen'den aldığım bir vekaletim yok. 2013 Aralık'ta Nurullah Albayrak yanıma gelerek Fetullah Gülen'e ait ıslak imzalı vekaletnameyi göstererek benim onun avukatlığını yapmayacağımı, yeni dava almayacağımı söyledi. Bendeki 5-6 davasına da mazeret vererek zamana bıraktım. Benden sonra bu avukatlar Türkiye çapında onlarca büro kurdular. Fetullah Gülen ve cemaatin avukatlığını yaptılar. Başka iş almadılar. Bunlar adeta militanca Gülen'in ve cemaatin propagandasını yapmışlardır" diye konuştu.

"İTİRAFÇI FOBİSİ VARDI, BANA 1,5 SENE 5 BİN LİRA YATIRDILAR"

2012'ye kadar Fetullah Gülen hakkında 30 kitap basıldığını, ancak sadece Gülen'in isteği üzerine iki kişi hakkında dava açtığını da ileri süren sanık Orhan Erdemli, "Gülen hakkında kitap yazan Ahmet Şık'a, Nedim Şener'e, Hanefi Avcı'ya dava açmadım. FETÖ'cü geçen her kelimeye dava açmamı istediler. 2013 Aralık ayında da beni sözle azlettiler. Bildiklerimi anlatacağımdan korkuyorlardı. İtirafçı fobisi vardı. 'Latif Erdoğan, Nurettin Veren gibi konuşmasın' diye 1,5 sene bana her ay 5 bin lira yatırdılar. O avukatların örgütlendiği derneklerin hiçbirine üye olmadım, toplantılarına gitmedim. Avukat yapılanması, Gülen'in kuruluşlarını, davalarını, iş adamlarını, derneklerini, şirketleri kontrolü altına aldı. Avukatların arkasında benim kanaatime göre Ramazan Akyürek vardı" ifadelerini kullandı.

"ONLARLA DOKU UYUŞMAZLIĞIM VARDI"

Savunmasında, milli görüş kökenli olduğunu da ifade eden Sanık Orhan Erdemli , "Onlarla aramızda doku uyuşmazlığı vardı. Anlaşamıyorduk. Sivas davasında, üç sanığın avukatlığını yaptım. Onlar militanlaşma döneminde bizim gibi insanları karalamaya başladılar. Ben mesleğimi onlara tahsis etmedim. Bir yıldır hapis yatıyorum. Devletime küsmedim. Her zaman da hizmete hazırım. Bir yıldır bir sürü insanın ifadesi alındı. Hiçbirinde benim adım yok. Adalete inancımdan tahliye bekliyorum. FETÖ yöneticisi değilim. Çıkmak için konuşmuyorum. Bu devlete ihanet ettikleri için konuşuyorum" dedi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık hakkındaki dosyanın 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve sanığı olduğu "Futbolda şike kumpası" davasıyla birleştirilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.