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19 yaşındaki Ayşe Öztürk'ün adı öldürüldüğü sokakta yaşatılacak

Mehmet YİRUN-Emre BAŞTUHAN/MURATLI(Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde, aynı fabrikada çalıştığı 24 yaşındaki Alparslan İşcan'ın sokak ortasında başına tabancayla tek el ateş ederek, öldürdüğü, 19 yaşındaki Ayşe...

19 yaşındaki Ayşe Öztürk'ün adı öldürüldüğü sokakta yaşatılacak

Mehmet YİRUN-Emre BAŞTUHAN/MURATLI(Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde, aynı fabrikada çalıştığı 24 yaşındaki Alparslan İşcan'ın sokak ortasında başına tabancayla tek el ateş ederek, öldürdüğü, 19 yaşındaki Ayşe Öztürk'ün adı, vurulduğu sokağa verilecek.
Muratlı ilçesindeki tekstil fabrikasında çalışan Ayşe Öztürk, 5 Aralık sabahı Kazımdirik Mahallesi'nde oturduğu evinden iş yerine gitmek için çıktığı sırada, aynı fabrikada çalıştığı Alparslan İşçan tarafından başına tabancayla tek el ateş edilerek, öldürüldü. İşçan, cinayetin ardından beraber kaçtığı babası Hamdi İşçan ile polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. İfadesinde Sevdiği Öztürk'ü aşkına karşılık vermediği için öldürdüğünü söyleyen Alparslan İşçan ile babası Hamdi İşçan, mahkemece tutuklandı. 
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, beraberindeki Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe ile birlikte öldürülen Ayşe Öztürk'ün annesi Sevim ve babası Raşit Öztürk'ü evinde ziyaret etti. Aileye bir kez daha başsağlığı dileyen Albayrak, genç kızın öldürüldüğü sokakta adını yaşatmak istediklerini belirterek, "Allah, sabır versin. Bir kez daha başınız sağ olsun. Eğer siz de uygun görürseniz sokağınıza, kızınız Ayşe Öztürk adını vermek istiyoruz" diye konuştu. Bunun üzerine bir kez daha duygulanan ve gözyaşlarına hakim olamayan anne ile baba, Başkan Albayrak'a teşekkür etti. Anne Öztürk, "Acımız büyük. Bizleri çok mutlu ettiniz. Size çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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