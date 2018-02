19 Tabip odasından destek açıklaması

KAYSERİ, () - KAYSERİ Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, Türkiye genelindeki 19 Tabip Odası tarafından Afrin Harekatı'na destek açıklaması yapıldığını belirterek, “Hekimler milletinin ve ordusunun yanındadır” dedi.

Kayseri Tabip Odası'nın da aralarında bulunduğu 19 Tabip Odası tarafından yapılan 'Hekimler milletinin ve ordusunun yanında' deklarasyonu yayınladı. Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per yaptığı açıklamada, "Yıllardır vatan savunmasını yürütmekte olan polisimiz, askerimiz, korucumuz başta olmak üzere diğer kamu görevlilerimiz ve sivil vatandaşlarımıza yönelik terörist faaliyetlerde bulunan PKK ve benzeri terör örgütleri, son yıllarda özellikle Irak ve Suriye’nin Kuzey bölgelerinde oluşan otorite boşluğundan faydalanarak palazlanmaya ve sınırımızdaki illerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızı tehdit etmeye başlamışlardır. Tüm bu sorunlara kökten çözüm bulmak, terör örgütlerinin makul düşünen her insanın aklıyla dalga geçercesine isim değişikliği yaparak sahada aynı amaçlar doğrultusunda cirit atmaya devam etmesini önlemek üzere Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlatmış olduğu Zeytin Dalı Harekâtını destekliyoruz." dedi. Tabip Odası Başkanı Per açıklamalarına şöyle devam etti:

"Özelde bu harekat, genelde ise terörle mücadelemizle ilgili olarak, ortak kanaat ve düşüncemizin aksine, merkez birliğimiz Türk Tabipler Birliği tarafından yayınlanan ve tamamen 'terör yuvalarını kurutma ve teröristleri bertaraf etme' adına yapılan bu hareketi, kavram kargaşasına da yol açacak bir kasıtla 'savaş' nitelemesinde bulunarak durdurulmasını talep etmelerini anlamamız mümkün değildir. Özellikle de yıllardır canlarımızı yakan terör olayları akabinde hiçbir açıklamaları olmayıp, teröriste terörist, terör örgütüne terör örgütü deme cesaretini bile gösteremeyen bu zihniyetin bizi temsil etmediğini düşünüyoruz. Bu nedenle de yaptıkları açıklamalara katılmadığımızı ve kınadığımızı ifade etmek isteriz. Çatı kuruluşumuz olan TTB'den beklentimiz, koruyucu sağlık hizmetleri başta olmak üzere sağlığın tüm kademelerinde uygulanan sağlık politikalarına aktif katılım sağlamak, mesleğini ve meslektaşlarının tüm sosyal ve özlük haklarını savunmak, son zamanlarda artış gösteren hekime şiddet olaylarına yoğunlaşmak, hekimlerin gittikçe artan itibar erozyonuna karşı mücadele etmek, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının gündeminde olan sorunlarla ilgilenmek ve her alanda standardın yükselmesine katkı yaparak sosyokültürel ve ekonomik kalkınmanın sağlanmasına hizmet etmek konusunda çalışmalar yapmasıdır."