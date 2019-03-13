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19 Mayıs'ın 100’üncü yılı için 'Kurtuluş Ormanı’ oluşturulacak

Hüseyin KALAY/SAMSUN, () - SAMSUN'da, Atatürk'ün Samsun'a gelişinin 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 1919 kişinin katılımıyla 19 bin 19 adet fidan dikilerek '100'üncü Yıl Kurtuluş Ormanı' oluşturulacak. Projenin...

19 Mayıs'ın 100’üncü yılı için 'Kurtuluş Ormanı’ oluşturulacak

Hüseyin KALAY/SAMSUN, () - SAMSUN'da, Atatürk'ün Samsun'a gelişinin 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 1919 kişinin katılımıyla 19 bin 19 adet fidan dikilerek '100'üncü Yıl Kurtuluş Ormanı' oluşturulacak.
Projenin tanıtım toplantısı Vali Osman Kaymak'ın katılımıyla Orman İşletme Müdürlüğü'nde yapıldı. Samsun Orman İşletme Müdürü Celal Kanbur, Amasya Orman Bölge Müdür Vekili Oktay Ayatay ve Samsun Fidanlık Müdürü Ahmet Ulukan'ın da katıldığı programda konuşan Vali Kaymak, '100’üncü Yıl Kurtuluş Ormanı' çalışması hakkında bilgi verdi. Kaymak, Türkiye’nin 81 ilinden getirilecek topraklarla, 1919 kişinin katılımıyla, belirlenen alana 19 bin 19 adet fidan dikileceğini söyleyerek, "Mart ayının 21'inde kutlanacak olan Orman Haftası'nda, Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi’nde bulunan ve Samsun Orman İşletmesi Müdürlüğü’ne ait 20 hektarlık bir alanda 19 bin 19 fidandan oluşan '100'üncü Yıl Kurtuluş Ormanı' oluşturulacak. Saat 14.00’da doğa yürüyüşü ile başlayacak olan etkinlik, Vosvos araç sergileri, Türk Enduro Platformu ve SAMOFF’un gösterileri, izci kampları, yürüyüş alanında kurulacak çeşitli sergilerle renklendirilecek. Toplam alanın 4 dönümlük kısmında oluşturulan ve ana etkinlik sahası olan Türkiye haritası formu alanında gerçekleşecek resmi törenle ile devam edecektir. 81 ilimizin ayrı ayrı koordinatlarının belirlendiği alanda, 81 ilimizde 2’şer gencimizin illerinden getirdikleri topraklarla, Samsun, Amasya, Erzurum ve Sivas noktaları başta olmak üzere fidanlarımızı dikeceğiz" dedi.

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