Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
5.5'lik depremin ardından Denizli beşik gibi
5.5'lik depremin ardından Denizli beşik...
Aşık Veysel'i 106 yıllık sazıyla buluşturdu
Aşık Veysel'i 106 yıllık sazıyla...
Petrol fiyatları yılın zirvesinde
Petrol fiyatları zirve yaptı
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3 istifa
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3...

19 bin 19 fidanla 'Kurtuluş Ormanı' oluşturuldu

SAMSUN’da, 19 Mayıs 1919’un 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 1919 kişiyle 19 bin 19 fidan dikilerek '100’üncü Yıl Kurtuluş Ormanı’ oluşturuldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının Kurtuluş...

19 bin 19 fidanla 'Kurtuluş Ormanı' oluşturuldu
SAMSUN’da, 19 Mayıs 1919’un 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 1919 kişiyle 19 bin 19 fidan dikilerek '100’üncü Yıl Kurtuluş Ormanı’ oluşturuldu.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919’da Samsun'a gelişinin 100’üncü yıl dönümü nedeniyle, Atakum ilçesinde oluşturulan ‘100’üncü Yıl Kurtuluş Ormanı’ için 1919 kişi 19 bin 19 fidan dikildi. Taşlarla Türkiye haritası oluşturulan alanda, Türkiye’nin 81 ilinde Kredi Yurtlar Kurumu’na ait yurtlarda kalan 81 kız ve 81 erkek öğrenci de yanlarında getirdikleri toprakları fidanlarla buluşturdu, her il adına dikilen fidanlara can suyu döküldü. Samsun Valisi Osman Kaymak da, kent  adına ayrılan yere fidan dikimi yaptı.
Doğa yürüyüşü, izcilik etkinlikleri, motosiklet gösterileri, offroad yarışı ve halk oyun gösterisinin de yapıldığı programda konuşan Vali Kaymak, "100’üncü yıl için düzenlenen etkinliklerin merkezi Samsun. Biz 6-7 aydır hazırlıklarımızı yapıyoruz. '19 Mayıs 1919' diyoruz.100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk İstanbul’dan Samsun’a gelirken İstanbul işgal altındaydı. Atatürk Samsun’a geldiğinde ve Samsunlularla görüşüp ‘Samsun’u ve Samsunluları gördüğümde bütün tasavvurlarımı ve düşüncelerimi gerçekleştireceğimi dair kuvvetli bir inanca sahip oldum’ diyor. O anlamda 'Samsun İlkadım şehri' diyoruz. Kurtuluş meşalesinin yakıldığı şehir. İşte Atatürk’ümüz Samsundan ve Samsunlulardan aldığı ruhla ve inançla savaşı başlattı. Onun için Kurtuluş Savaşı’nda Samsun, çok önemli bir nokta" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328