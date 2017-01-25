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19 askere Bylock'tan dava açıldı

Ümit TÜRK/İSTANBUL,() 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Bylock kullanan 19 asker hakkındaki soruşturma tamamlandı. Subay ve astsubaylardan oluşan şüphelilerin...

19 askere Bylock'tan dava açıldı

Ümit TÜRK/İSTANBUL,() 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Bylock kullanan 19 asker hakkındaki soruşturma tamamlandı. Subay ve astsubaylardan oluşan şüphelilerin "Terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Gökalp Kökçü tarafından FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı olan Bylock'u kullandığı gerekçesiyle subay ve astsubayların bulunduğu 19 asker hakkında iddianame düzenlendi. 15 Temmuz darbe girişimine katılmayan ancak Bylock kullandığı gerekçesiyle tutuklanan askerlere yönelik hazırlanan iddianamede, 19 şüpheli hakkında "Terör örgütü üyeliği" suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.


SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ


15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 523 askerin örgütün kriptolu haberleşme programı olan Bylock'u kullandıkları tespit edildi. Havacı, karacı ve denizci olarak gruplara ayrılarak gözaltına alınan askerlerden 315'i tutuklandı. Gruplara ayrılan tutuklu askerlerden 17'si hakkında geçtiğimiz günlerde ilk iddianame hazırlanmıştı. Diğer şüpheliler hakkında da gruplara ayrılarak iddianamelerin düzenleneceği belirtildi.
 

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