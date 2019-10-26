188 bin 129 kişi soyadını değiştirdi, 74 bin 708 kişi ismini düzelttirdi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın ad ve soyadı değiştirme uygulamasının 3 Kasım 2019'da sona ereceğini duyurdu. Bugüne kadar 188 bin 129 kişi soyadını değiştirdiği, 74 bin 708 kişinin de ismini düzelttirdiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'dan yapılan yazılı açıklamaya göre; Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7039 sayılı Kanun geçen yıl Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda yapılan bu değişiklikle Soyadı Kanunu’nun 3’üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad ve soyadları, il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebiliyor.

YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ad ve soyadının değiştirilmesine yönelik talepleri geçen yıl Aralık ayından itibaren ülke genelinde almaya başladı. Bu kapsamda, ülke genelinde il, ilçe nüfus müdürlüklerine ismini düzeltmek, soyadını değiştirmek isteyenlerden yoğun başvuru oldu. Başvurular sonucunda, 188 bin 129 kişinin soyadı, mahkeme kararı aranmaksızın değiştirildi. Bu kapsamda, '"Top, Koyun, Karpuz, Karabaş, Ördek, Kör, Dana, Çürük, Armut, Davul" gibi soyadları değiştirildi.

EN ÇOK İSTANBUL

Ayrıca hatalı yazılan 74 bin 708 kişinin ismi il, ilçe idare kurulu kararı ile bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın düzeltildi. En çok ad ve soyadı düzeltmesi yapılan il 13 bin 442 adet ile İstanbul oldu. İsim düzeltmede İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Bursa, Adana, Kocaeli, Konya takip etti.

EN ÇOK DEĞİŞTİRİLEN AD VE SOYADLAR

Kadınlarda en çok düzeltmesi yapılan isim 655 adet ile 'Rabiye', en çok değiştirilen soyadı ise 2 bin 26 adet ile 'Top' oldu. Erkeklerde en çok düzeltmesi yapılan isim 409 adet ile 'Ümüt', en çok değiştirilen soyadı da yine 2 bin 523 adet ile 'Top' oldu. Düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam bozukluğuna yönelik ise 393 adet ad değişikliği yapıldı.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Ad ve soyadlarında noktalama işareti eksiliği, harf eksikliği ve düzeltme işareti eksikliği bulunanlar ve değiştirmek isteyenler, 2525 sayılı Soyadı Kanununda belirtilen, umumi edeplere uygun olmayan ve gülünç soyadı olduğu değerlendirilenler, ayrı yazılmış olan adların birleştirilmesini ya da bitişik şekilde yazılmış olan adların ayrı yazılmasını talep edenler, il ve ilçe idare kurullarına başvuru yapabiliyor. Ad ve soyadlarındaki yazım yanlışlarını değiştirmek isteyenler, bulunduğu yerleşim yerindeki nüfus müdürlüğüne müracaat edebiliyor. Yerleşim yeri dışındaki nüfus müdürlüklerine yapılan müracaatlar ise kabul edilmiyor. Yurt dışında bulunanlar ad ve soyadı değişikliğine ilişkin talepleri için dış temsilciliklere başvuru yapabiliyor.

Uygulama, 3 Kasım 2019 tarihine kadar devam edecek.