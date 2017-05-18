Ergün AYAZ/KARAMÜRSEL (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Karamürsel İlçesi'nde 17 Ağustos 1999 depreminde yıkılan evlerinin enkazında kalan 44 yaşındaki Şükran Salas, omuriliğinin zedelenmesi nedeniyle 18 yıldır yatağa mahkum yaşıyor.

Karamürsel'in Tabakhane Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın zemin katında oturan Salas ailesi 17 Ağustos depreminde enkaz altında kaldı. Şükran Salas'ın kardeşi Fatma Salas enkaz altında yaşamını yitirdi. Şükran Salas ile annesi İslim Salas ile birlikte yaklaşık 18 saat süren çalışma ardından enkaz altından yaralı çıkarıldı. Şükran Salas, omuriliğinin zedelenmesi nedeniyle yatağa mahkum oldu. 18 yıldan bu yana yatağa mahkum yaşayan Şükran Salas'a geçen yıla kadar annesi bakarken, annesinin ölümünün ardından bakıcı tutuldu. Geçen yıla kadar kendisine annesinin baktığını söyleyen Şükran Salas, şöyle dedi:

"3 aylık maaşın dışında anneme de bana baktığı için 800 lira bakım maaşı veriliyordu. Annem geçen sene yaşamını yitirince o para kesildi. Şimdi sadece 3 aylık engelli maaşı olan bin 400 lira para alıyorum. Aldığım maaşın tamamı bakıcıya gidiyor."

Şükran Salas yakınlarının kendisine yardımcı olduğunu, ancak ihtiyaçları için yardım isteyerek, "Benim ilaç, sonda ihtiyaçlarım var. Bu para bana yetmiyor. Diyorlar ki; bakım evine gitsin. Ben kardeş acısını yaşayan biriyim. Anne acısını da içime gömdüm hele bir de bakımevine gidersem hiç yaşama şansım yok. Yetkililerin sesimi duyarak bana sahip çıkmalarını istiyorum. Ne yapacağımı şaşırdım" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI