18 Mart'ta şehitliklerde bazı yollar trafiğe kapalı olacak

ÇANAKKALE Deniz Zaferi’nin 104'üncü yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle, Gelibolu Yarımadası'ndaki bazı yollar ile bölgeler, yaya ve araç trafiğine kapalı olacak.

Çanakkale Valiliği'nin konuyla ilgili açıklamasında, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104'üncü yıl dönümü kutlamalarının yapılacağı Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek törenler nedeniyle, Gelibolu Yarımadası'ndaki bazı yollar ile bölgelerin yaya ve araç trafiğine kapalı olacağı belirtildi.

Buna göre 18 Mart Pazartesi günü, tarihi alanın güneyi ve güneybatısında bulunan Kilitbahir, Behramlı, Alçıtepe, Seddülbahir köyleri, İngiliz Anıtı, Fransız Mezarlığı, Şehitler Abidesi bölgesi ile Morto Koyu saat 18.00'e kadar yaya ve araç trafiğine kapalı olacak. Kilye mevkii, 57. Piyade Alayi Şehitliği, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Bigalı Köyü ve Atatürk Evi, Conkbayırı ile Anzak Koyu ise ziyarete açık olacak.



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