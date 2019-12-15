Flaş HaberYeni partinin kuruluş başvurusu yapıldı
Son Dakika
174 öğrenci, bedenleriyle ay yıldız oluşturdu
MUŞ'un Varto ilçesinde, Yatılı Bölge Ortaokulu'nun (YBO) 174 öğrencisi, bahçede bir araya gelip, bedenleriyle ay yıldız oluşturdu. Varto'daki 450 öğrencili Yatılı Bölge Ortaokulu'nda, müdür Alper Akkaya ile öğretmenlerin 3 günlük...
GENEL 15.12.2019, 12:48
MUŞ'un Varto ilçesinde, Yatılı Bölge Ortaokulu'nun (YBO) 174 öğrencisi, bahçede bir araya gelip, bedenleriyle ay yıldız oluşturdu.
Varto'daki 450 öğrencili Yatılı Bölge Ortaokulu'nda, müdür Alper Akkaya ile öğretmenlerin 3 günlük çalışmaları sonucu ay yıldız koreografisi hazırlandı. Okulun bahçesinde bir araya gelen 174 öğrenci, bedenleriyle ay yıldız oluşturdu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, okul müdürü ve öğretmenler, öğrencileri anlamlı çalışmaları dolayısıyla tebrik etti. Öğrenciler ise anlamlı etkinliği hazırladıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Varto'daki 450 öğrencili Yatılı Bölge Ortaokulu'nda, müdür Alper Akkaya ile öğretmenlerin 3 günlük çalışmaları sonucu ay yıldız koreografisi hazırlandı. Okulun bahçesinde bir araya gelen 174 öğrenci, bedenleriyle ay yıldız oluşturdu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, okul müdürü ve öğretmenler, öğrencileri anlamlı çalışmaları dolayısıyla tebrik etti. Öğrenciler ise anlamlı etkinliği hazırladıkları için mutlu olduklarını söyledi.
12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 15 Aralık 2019
|İmsak
|06:43
|Güneş
|08:15
|Öğle
|13:04
|İkindi
|15:23
|Akşam
|17:44
|Yatsı
|19:10
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|14
|30
|2. Beşiktaş
|14
|27
|3. Trabzonspor
|14
|26
|4. Başakşehir
|14
|26
|5. Fenerbahçe
|14
|25
|6. Galatasaray
|15
|24
|7. Alanyaspor
|15
|23
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Göztepe
|15
|20
|10. Denizlispor
|14
|18
|11. Gençlerbirliği
|15
|17
|12. Gaziantep FK
|14
|17
|13. Çaykur Rizespor
|15
|17
|14. Kasımpaşa
|15
|15
|15. Konyaspor
|14
|14
|16. Antalyaspor
|15
|13
|17. Kayserispor
|14
|10
|18. Ankaragücü
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|14
|30
|2. Erzurum BB
|15
|27
|3. Akhisar Bld.Spor
|14
|25
|4. Menemen Belediyespor
|15
|25
|5. Bursaspor
|14
|23
|6. Fatih Karagümrük
|15
|23
|7. Ümraniye
|14
|22
|8. Keçiörengücü
|14
|22
|9. Altay
|15
|20
|10. Balıkesirspor
|14
|19
|11. Giresunspor
|15
|19
|12. İstanbulspor
|15
|18
|13. Adana Demirspor
|15
|18
|14. Altınordu
|14
|13
|15. Osmanlıspor
|14
|11
|16. Boluspor
|15
|11
|17. Adanaspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|17
|39
|3. Man City
|16
|32
|4. Chelsea
|17
|29
|5. Sheffield United
|17
|25
|6. M. United
|16
|24
|7. Wolverhampton
|16
|24
|8. Tottenham
|16
|23
|9. Arsenal
|16
|22
|10. Crystal Palace
|16
|22
|11. Newcastle
|17
|22
|12. Burnley
|17
|21
|13. Brighton
|16
|19
|14. Bournemouth
|17
|19
|15. West Ham
|17
|19
|16. Everton
|16
|17
|17. Aston Villa
|17
|15
|18. Southampton
|17
|15
|19. Norwich City
|17
|12
|20. Watford
|17
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|35
|2. Real Madrid
|15
|34
|3. Sevilla
|16
|31
|4. Atletico Madrid
|17
|29
|5. Real Sociedad
|17
|28
|6. Getafe
|16
|27
|7. Athletic Bilbao
|17
|27
|8. Valencia
|16
|26
|9. Granada
|17
|24
|10. Osasuna
|17
|23
|11. Levante
|17
|23
|12. Real Betis
|16
|22
|13. Villarreal
|16
|19
|14. Real Valladolid
|16
|19
|15. Deportivo Alaves
|17
|19
|16. Eibar
|17
|16
|17. Mallorca
|16
|14
|18. Celta de Vigo
|16
|13
|19. Leganés
|17
|10
|20. Espanyol
|16
|9