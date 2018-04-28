17 yıldır gönüllü kurs veriyor

BURDUR'da görsel sanatlar öğretmeni Hülya Altuğ (45), 17 yıldır belediyenin Kültür ve Sanat Atölyesi'nde gönüllü kurs veriyor. Görsel sanatlar branşında 7'den 70'e birçok öğrenci yetiştiren Hülya Altuğ, "Bu benim gönül borcum. Ülkeme, topraklarıma, insanlarıma, Burdur'uma yapabileceğim en büyük iyilik bu. Gönül borcumu bu şekilde ödüyorum" dedi.Burdur'da bir ilkokulda görsel sanatlar öğretmeni olarak görev yapan evli ve 2 çocuk annesi Hülya Altuğ, 2001 yılında belediyeden gelen teklif üzerine Burdur Belediyesi Kültür ve Sanat Atölyesi'nde de ücretsiz kurs vermeye başladı. Resim başta olmak üzere ahşap yakma, ahşap boyama ve mozaik gibi görsel sanatlar alanındaki bütün branşlarda 7'den 70'e birçok öğrenci yetiştiren Hülya Altuğ, 17 yıldır haftanın 3 günü aralıksız kurs veriyor. Hülya Altuğ, Burdur'daki diğer kültür ve sanat faaliyetlerinde de gönüllü sunuculuk yapıyor.'TOPLUMUMA ÖNCÜLÜK ETMEYE ÇALIŞIYORUM'Hülya Altuğ, Burdur'u çok sevdiğini ve yapılan tüm aktivitelerin içinde gönüllü yer aldığını belirterek, "Sanata güzel imzalar atmaya çalışıyoruz. Bu benim yapabildiğim en güzel iş. Branşım resim ve bu ülkeye olan gönül borcumu ödeyebilmek için yapabildiğim en iyi işi yaparak birçok öğrenci yetiştiriyorum. Bu topraklar, bu ülke, bu insanlar bizim, bu ülke için benim bildiğim, yapabildiğim bu. En iyi şekilde halkıma, toplumuma öncülük etmeye çalışıyorum. Arkadaşlarımla iyi şeylerle adımızın duyulması için çalışıyoruz" dedi.7'DEN 70'E ÖĞRENCİLERİ VARVerdiği kursların ücretsiz ve herkese açık olduğunu anlatan Hülya Altuğ, "17 yıldır bu işin içindeyim. Gönüllü çalışıyorum. 17 yıl önce üniversite öğrencilerinden oluşan kalabalık bir grupla başlamıştım. Daha sonra halktan insanlar da gelmeye başladı. 7 yaşında da 70 yaşında da öğrencimiz var" diye konuştu.'BUNUN HAZZI TARTIŞILMAZ'Kültür ve Sanat Atölyesi dışında Burdur Belediyesi Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği korolarında da yer aldığını kaydeden Hülya Altuğ, şöyle dedi:"Sanatla yoğrulmaya çalışıyoruz. Bu işin temelinde aslında gönüllülük yatıyor. Gönlümüz Burdur'dan, Burdur sevdasından yana. Burdur'un yaşadığı kültürün içerisinde küçücük bir su damlası da olsa bu okyanusun içinde olmaktan çok mutluyum. Öğretebildiklerimin, üretebildiklerimin geleceğe miras olarak kalması çok önemli. Yetiştirdiğimiz yüzlerce öğrenci Güzel Sanatlar Lisesi ve Güzel Sanatlar Fakültesinde. Geriye dönüp baktığınızda o insanların hayata dair bir şeyler yaptıklarını görmek, o hayatta senin de bir imzanın olduğunu bilmek çok güzel bir şey. Bunun hazzı tartışılmaz. Amacımız geleceğe bir nebze de olsa katkıda bulunmak. Bu ülkeye, bu topraklara, Burdur'uma güzel şeyler katmak istiyorum."'BU BENİM GÖNÜL BORCUM'Kendisine 'Neden gönüllü olarak çalışıyorsun, bu işten çok para kazanabilirsin' diyenlerin de olduğunu kaydeden Altuğ, böyle diyenlere, "Ben bu ülkenin, bu toprakların çocuğuyum, benim bildiğim, bu ülkeye faydası olabilecek tek mesleğim, tek işim bu. Bu benim gönül borcum. Ülkeme, topraklarıma, insanlarıma, Burdur'uma yapabileceğim en büyük iyilik bu. Gönül borcumu bu şekilde ödüyorum" diye cevap verdiğini söyledi.'ÖĞRETMENİMİZİ SEVİYORUZ'Kursiyerlerden Fatma Afacan ise 6 yıldır kursa devam ettiğini anlatırken, "Öğretmenimiz gönüllü olarak bize sanat öğretiyor. Öğretmenimiz bizi, biz öğretmenimizi seviyoruz" dedi.'HEM AKADEMİK, HEM AİLE ORTAMI VAR'Emekli öğretmen Gülsüm Çelik de 4 aydır kursa geldiğini söylerken, "Burada hem akademik, hem aile ortamı var. Hülya hocama böyle güzel çalışmalarda bize rehberlik ettiği, bize güzel bir vizyon kazandırdığı için teşekkür ediyorum" diye konuştu.Gülfiye Kayacan da 5 yıldır atölyeye geldiğini kaydederek, Hülya Altuğ'un müthiş bir insan olduğunu vurguladı.

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