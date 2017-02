17 yıldır eşiyle mobilya üretiyor

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), () - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde oturan 2 çocuk annesi 48 yaşındaki Hatice Armağan, mobilya ustası eşi 54 yaşındaki Osman Armağan ile 17 yıldır birlikte çalışıyor.

Sandıklı Yeni Sanayi Sitesi'ndeki dükkanında 25 yıldır mobilya yapan Osman Armağan, 27 yıl önce Hatice Armağan ile evlendi. Ortak çalıştığı arkadaşının rahatsızlığının ardından atölyeden ayrılması sonucu yalnız kalan Osman Armağan, siparişleri yetiştirmek için geceleri de çalışmaya başladı. Eşine yardım etme kararı alan Hatice Armağan, kısa sürede mobilya yapımı ve marangozluk aletlerini kullanmayı öğrendi. İşi öğrendikten sonra eşi ile birlikte çalışmaya başlayan Hatice Armağan, 17 yıldır mobilya üretimi yapıyor.

'HEM EŞİM HEM İŞ ARKADAŞIM'

En büyük yardımcısının eşi olduğunu söyleyen Osman Armağan, "17 yıl önce eleman bulamadığımdan bana yardımcı olması için eşimi çağırdım. O da sağ olsun kırmadı yardımcı oldu. Daha sonra baktık ki biz bu işi beraber başarıyoruz. Bu şekilde devam ettik. Kısa sürede marangozluk aletlerini kullanmayı öğrenen eşim hem iş arkadaşım, hem can yoldaşım. Kısacası her şeyim" dedi.

'BU YOLA BERABER ÇIKTIK'

Kadınlara iş hayatına atılması önerisinde bulunan Hatice Armağan, "Bu yola 17 yıl önce beraber çıktık. Beraberce de çalışıyoruz. Allaha şükür işlerimiz de yolunda. Eşimle beraber yatak odası, vestiyer, mutfak dolapları ve maket çeşitleri yapıyoruz. 2 çocuğumuz var. 2'sini de okutuyoruz. Biri bu yıl mezun oluyor eczacı olacak. İşlerimiz de güzel müşterilerimiz de bizden memnun" diye konuştu.

SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJI VERDİ

14 Şubat Sevgililer Günü mesajı da veren Hatice Armağan, şöyle dedi:

"14 Şubat'ın tek bir günde kalmaması gerek. Şiddetsiz, güzel bir dünya için her zaman sevgi ve saygı olsun. Sevgi olduktan sonra bütün çiçekler açar. Biz kadınların anne olarak yapamayacağımız hiçbir şey de yok. Çocuklarımızı güzel eğitebiliriz. Önemli olan başarmayı hissetmek. Sonrası zaten arkasından geliyor. Herkesin Sevgililer Günü'nü kutluyor, mutlu, hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

