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17 kişilik servis minibüsünden 42 öğrenci çıktı

Gökhan CEYLAN/SİVAS, () - SİVAS'ta trafik polisleri tarafından servis araçlarına yönelik yapılan uygulamada, 17 kişilik bir öğrenci servis minibüsüne 42 öğrenci alındığı tespit edildi. Öğrenci servisinin şoförüne, kurallara uymadığı...

17 kişilik servis minibüsünden 42 öğrenci çıktı

Gökhan CEYLAN/SİVAS, () - SİVAS'ta trafik polisleri tarafından servis araçlarına yönelik yapılan uygulamada, 17 kişilik bir öğrenci servis minibüsüne 42 öğrenci alındığı tespit edildi. Öğrenci servisinin şoförüne, kurallara uymadığı için 199 lira para cezası uygulandı.
Sivas'ta öğrenci velilerinin ihbarı üzerine trafik polisleri tarafından servis araçlarına yönelik yapılan uygulamalar artırıldı. Uygulamalar kapsamında durdurulan 17 kişilik  öğrenci servis minibüsüne 42 öğrenci alındığı tespit edildi. 42 öğrencinin servisten inişi polis ekipleri tarafından görüntülenirken, öğrenci servisinin şoförüne servis kurallarına uymadığı için 199 lira para cezası uygulandı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Orhan Gürbüz, "İlimizde faaliyet gösteren servislerle alakalı bazı velilerimizin şikayetleri bulunmaktadır. Velilerimiz şikayetlerini bize Başbakanlık İletişim Merkezi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi ve dilekçe ile bildirmektedir. Bu dilekçelerden birisinde öğrenci velisi, ilkokulda eğitim gören kızını okula öğrenci servisiyle gönderdiğini ve defalarca uyarmasına rağmen öğrencilerin araca balık istifi doldurulduğunu ifade etmiş. Biz de bu şikayetler doğrultusunda denetimlerimizi yaptık. Ve yapmış olduğumuz denetimlere neticesinde vatandaşımızın haklı olduğunu tespit ettik. Uygulamalarımız kapsamında kentte faaliyet gösteren 360 aracı zaman zaman denetliyoruz. Bu kapsamda 870 aracı denetledik. Yani bir aracı bir kaç defa denetledik. 152 araca ceza yazdık, 9 kişiyi servis şoförlüğünden men ettik. Ayrıca izinsiz servis şoförlüğü yapan 6 aracı da trafikten men ettik. Bir servis aracının ise 17 kişi alması gerekirken 42 öğrenci aldığını tespit ettik ve kameraya kaydettik. Bu aracın trafik yönünden gerekli cezası yazıldı. Bundan sonra da denetimlerimize aynı şekilde devam edeceğiz. Sürücüye servis kurallarına uymadığı için 199 lira para cezası yazıldı" dedi.

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