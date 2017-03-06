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1655 yıllık zeytin ağacının tanıtımı yapılacak

MANİSA'nın Kırkağaç İlçesindeki 1655 yıllık zeytin ağacının bölgenin turizmine katkı sağlaması için tanıtım çalışması başlatılacak. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Turizm Tanıtım ve Sanat...

1655 yıllık zeytin ağacının tanıtımı yapılacak
MANİSA'nın Kırkağaç İlçesindeki 1655 yıllık zeytin ağacının bölgenin turizmine katkı sağlaması için tanıtım çalışması başlatılacak.
Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Turizm Tanıtım ve Sanat Komisyonu, Anadolu'da kurulan birçok medeniyetlere tanıklık etmiş olan Kırkağaç'taki anıt ağaçta incelemelerde bulundu. Bakır Mahallesi'ndeki 1655 yıllık anıt ağacı inceleyen komisyon üyeleri, hatıra fotoğrafları çektirdi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, yaklaşık 5 yıl önce İl Özel İdare Başkanlığı'nda, Celal Bayar Üniversitesi'nin de katkılarıyla bu köklü ağaç ile ilgili bir inceleme yapıldığını hatırlatarak, "Uzun süren çalışmanın ardından bu ağacın yaşı Anıtlar Kurulu tarafından da onaylandı. Bu köklü ağaç bölgenin ne kadar tarihi bir yapıya sahip olduğunun da bir anlamda kanıtı. Bu ağacın tanıtımı noktasında yapılabilecekler konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Hem ziyaretçiler için uygun bir ortam hazırlamak hem de yıllara meydan okuyan ihtişamıyla halen meyve veren anıt ağacı ön plana çıkarmayı amaçlıyoruz" dedi.
Türkiye'nin en yaşlı zeytin ağacı olarak kabul edilen anıt ağacın bölgenin turizmine katkı sağlayacağını da dile getiren Güzgülü, "Bölgede bu anıt ağacın yanı sıra birçok köklü ağaç daha bulunmakta. Öte yandan aynı bölgede tarihi bir tümülüs de yer almakta. Tarihi ve beşeri zenginlikleriyle bu bölgenin turizmini hareketlendirmeyi amaçlıyoruz. Anadolu'da kurulan birçok medeniyete tanıklı etmiş olan bu köklü ağacın turistik ve endüstriyel olarak bölgeye katkı sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.
Komisyon üyeleri daha sonra Kırkağaç Belediye Başkanı AK Partili Yaşar İsmail Gedüz'ün makamına konuk oldu. Anıt ağacın tanıtılması noktasında yapılabilecek çalışmalar hakkında komisyon üyeleri, İsmail Gedüz ile de fikir alışverişinde bulundu.

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