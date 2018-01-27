1600 kilometre yolu eroin dolu jantlarla gelmişler

Çağatay KENARLI, İstanbul,()

İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Van'dan, İstanbul'a bir araçla yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Geçtiğimiz hafta Pazar günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ümraniye TEM Otoyolu üzerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Narkotik dedektör köpeği 'Gold'un da katımılıyla polis ekipleri otomobilde arama yaptı. Dedektör köpek 'Gold"un otomobilin lastiklerine tepki vermesi üzerine polis ekipleri araçta bulunan S.G. ve M.D.'ye gözaltına aldı. Ekipler, otomobili incelemek üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis ekipleri otomobilin lastiklerini söktüğü sırada çelik jantlarda bir vidalı bir kapak buldu. Kapakları açan polisler 4 çelik jantın arasına gizlenmiş 21 kilo eroini ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Şüphelilerin Van'dan İstanbul'a bin 600 kilometre yolu eroin yüklü jantlarla geldiklerini belirtildi.

(fotoğraflı)

