16 yaşındaki Şahadiyenur, lösemiden yaşamını yitirdi

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde 3 yıldır lösemi tedavisi gören Şahadiyenur Ocak (16), yaşamını yitirdi.

Sandıklı'da oturan Şahadiyenur Ocak'a yaklaşık 3 yıl önce, İmam Hatip Lisesi 7'nci sınıfta okurken lösemi teşhisi konuldu. Babası Tahir Ocak 15 yıldır KOAH hastası olan Şahadiyenur Ocak'ın, yaklaşık 6.5 yıl önce annesi Fatma Ocak'ı mide kanseri nedeniyle kaybettiği öğrenildi. Ailesinin 3 çocuğundan büyüğü olan Şahadiyenur Ocak, Isparta ve Denizli başta olmak üzere çeşitli hastanelerde tedavi gördü.

Yaklaşık 20 gündür de Antalya'da özel bir hastanede tedavisi süren Şahadiyenur Ocak, bu sabah yaşamını yitirdi. Şahadiyenur Ocak'ın cenazesinin bugün memleketi Sandıklı'ya getirileceği ve yarın toprağa verileceği belirtildi.



FOTOĞRAFLI